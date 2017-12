Puy-de-Dôme, France

Rien ne va plus entre les agriculteurs et la Fédération des chasseurs. Une quarantaine d'agriculteurs du Puy de Dôme a manifesté ce vendredi devant la Fédération départementale des Chasseurs à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs 63. Ils protestent contre la prolifération des sangliers et autres gibiers qui nuisent aux cultures. Avec des pioches et des pelles, ils ont retourné la pelouse environnante, pour montrer les dégâts que font les sangliers avec leur museau et leurs sabots. Chaque année 4000 sangliers sont tués par les chasseurs dans le Puy-de-Dôme. Ce n'est pas suffisant estiment les agriculteurs qui réclament une meilleure gestion des nuisibles.

La colère des agriculteurs devant la fédération de la chasse 63 © Radio France - Claudie HAMON

"C'est pas notre métier de réguler, notre métier c'est de chasser"

Dominique Busson, le président de la Fédération de la chasse 63 a reçu une délégation d'agriculteurs. "C'est pas notre métier de réguler, notre métier c'est de chasser" affirme le président des chasseurs. "La saison de chasse se poursuit jusqu'au 28 février, on verra bien ce qu'on fera l'année prochaine." David Chauve, le président de la FNSEA 63 n'attendait pas grand chose de cette rencontre mais il espère attirer l'attention sur cette recrudescence des dégâts. Pour lui, "l'agriculteur ne veut pas remettre en cause la pratique de la chasse, mais pas au détriment de son gagne-pain." Les syndicats d'agriculteurs ont d'ailleurs des propositions à faire au législateur pour "éviter des dérives insupportables comme le non-respect du règlement cynégétique départemental."