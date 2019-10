Auvergne : les agriculteurs en colère s'installent aux ronds-points

Beaumont, Puy-de-Dôme, France

Leur consigne était de ralentir, pas de bloquer. C'est ce qui s'est passé entre 11h et 14h à des ronds points stratégiques de Beaumont, Issoire, Saint Germain Lembron, Thiers et Riom, dans le Puy-de-Dôme. A chaque fois une dizaine d'agriculteurs, venus des campagnes voisines en tracteurs, en camion. "_Une action symbolique,"explique Paul, éleveur ovin à Olby, "pour réveiller les consciences_. "

Les agriculteurs au rond point de Beaumont. © Radio France - Claudie Hamon

On produit ce que veut le consommateur

Un message qu'ils adressent aux élus, mais surtout aux consommateurs. "Il faut que les consommateurs décident ce qu'ils veulent vraiment ! Tempête Pascal Servier, éleveur près de Saint-Nectaire. "Tant que les consommateurs achètent leur porc à six euros le kilo, l'éleveur le produira à moins d'un euro. Pour le poulet c'est la même chose. Pourquoi met-on des milliers de poulets dans des batteries ? Parce que compresser les prix, c'est mettre plus de poulets dans moins de place. Si vous voulez des porcs élevés dans de bonnes conditions, on doit nous les acheter au moins à quatre euros le kilo !"

Pour quelques centimes de plus

" _Aujourd'hui, l'alimentation représente moins de 12% du budget des ménages_. On ne s'en sortira pas en restant aux tarifs pratiqués actuels", précise cet autre agriculteur. "On ne demande qu'à produire du bon et du bien élevé, on sait le faire, mais il faut qu'on nous achète nos produits au juste prix. Quelques centimes de plus, ça nous permettrait de mieux nous en sortir !"

"On exige de nous de produire propre, mais la montée en gamme a un coût, précise un agriculteur de Saint Genès Champanel. Le consommateur est-il prêt à y mettre le prix ? Je comprends qu'il préfère l'agneau ou le bœuf d'Argentine vendu moins cher. Mais on ne peut pas rivaliser. Comment le gouvernement peut-il faciliter ces échanges commerciaux qui nous font tant de mal ? De plus, ces denrées exportées du bout du monde ne correspondent pas aux attentes sanitaires et sociétales dont on nous rebat les oreilles !

Des mouvements dans les quatre départements auvergnats

Les agriculteurs de la FNSEA ont déjà prévu une autre action, de plus grande ampleur le 22 octobre. Cette fois ils entreront dans les villes et convergeront avec leurs engins vers les Préfectures.