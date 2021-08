Puy-de-Dôme : les glaneurs de la Limagne

En bordure de cette parcelle, plusieurs voitures sont garées. Ahmed est venu en famille. "On ramasse les pommes de terre" dit ce quadragénaire avec la pioche à la main. "C'est juste pour manger, il en reste beaucoup". Ahmed est un glaneur. Comme beaucoup ces derniers jours, il vient arpenter les champs après le passage des machines. "On prend celles qui reste, mais c'est important pour nous" ajoute une de ses proches, "on prend les petites, celles qui sont coupées, et on les traite à la maison pour les consommer". Une pratique ancestrale qui remonte au Moyen-Age. Mais qui reste encadrée. Enfin, en principe.

Les glaneurs viennent ramasser les pommes de terre © Radio France - Jean-Pierre Morel

Avec sa pioche à la main, cet homme ne veut pas être importuné. "Vous voyez bien ce que je fais". Pas enclin à s'exprimer notre quinquagénaire poursuit sa quête. Un peu plus loin, c'est un papa et ses deux garçons qui arpent la parcelle à la recherche des tubercules. "Je suis en train de glaner, pour montrer à mes enfants que rien ne se gâche, c'est sympa de faire ça avec eux, mais on n'utilise pas d'outils, ce n'est que pour notre consommation personnelle, on essaye de respecter les règles".

On tolère la pratique, mais avec certaines règles... Florian Lenormand, producteur de pommes de terre

Producteur à Saint-Beauzire, Florian Lenormand produit près de 300 tonnes de patates chaque année. Et à la même période, il voit arriver les glaneurs. "On ne les voit pas d'un mauvais œil, ils empêchent les repousses intempestives l'année suivante, mais on demande certaines règles, être prévenu, mais depuis deux ans on n'a pas constaté de débordements, comme des vols de nuit avant la récolte ce qu'on a connu".

Magnifié par le tableau de Millet, le glanage est toutefois bien différent du grappillage ou de la maraude, interdits lorsque les légumes ou les fruits ne sont pas détachés du sol. Et passibles de poursuites.