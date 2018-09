La date des vendanges sera fixée mardi par la préfecture du Puy-de-Dôme. Elles devraient avoir lieu aux alentours du 15 et 20 septembre. Mais pourtant, il est difficile pour les viticulteurs de recruter des saisonniers cette année. Certains s'adaptent, comme Roland Royer.

Ménétrol, France

Roland Royet possède trois hectares de vigne à Ménétrol. Il y récolte son vin Côtes D'Auvergne Chateaugay. Et alors que le cru 2018 va être probablement un très bon cru, il a décidé de ne pas s'inquiéter à propos des saisonniers. "Je n'en recruterai pas cette année" dit le viticulteur.

Un investissement de 300 000 euros

Se passer de saisonniers a un coût : celui de la machine qui va les remplacer. "C'est un investissement conséquent, un signe fort" explique Roland Royet. Ce mécanisme qui lui permet de vendanger "avec la même qualité qu'avec un humain" lui a coûté 300 000 euros. Mais il ne regrette pas. "Quand on emploie du personnel, on ne peut pas dire aux vendangeurs : "demain, tu ne vas pas travailler." On est obligé de vendanger de suite. Sinon, ils partent."

Roland Royet et sa cuvée 2017 de Côtes d'Auvergne © Radio France - Mickaël Chailloux

Un métier qui n'attire plus

Mais s'il a décidé de ne pas prendre de saisonniers, c'est aussi car on n'en trouve pas suffisamment de qualifié. Roland Royet passe par Pôle Emploi pour recruter ses saisonniers. Alors, les vendangeurs commettent parfois des erreurs ou ne sont pas très intéressés par le métier. "On a l'impression que c'est l'école maternelle" s'exclame le vigneron, fort de 30 ans d'expérience. Il en tire une peur pour l'avenir de son métier. "C'est dramatique car on se demande si ce métier intéresse les gens maintenant. Parce que c'est dur, c'est physique. Mais ça l'a toujours été !"