Clermont-Ferrand, France

Des plaques et des vaches

Les agriculteurs ont mis les petits plats dans les grands pour marquer leur action : la préfecture est gardée par deux splendides charolaises, pendant qu'une centaine de plaques de communes ornent les marches du bâtiment.

Une centaine de plaques de communes, ainsi qu'un appel à l'aide destiné à Jeff Tuche. © Radio France - François Rauzy

Une action très visuelle, qui fait suite à une opération escargot autour de Clermont-Ferrand dans la matinée. L'objet principal du courroux des agriculteurs : l'importation d'un important tonnage de viande bovine sud-américaine, qui viendrait concurrencer la production locale.

Les dangers du Mercosur

L''accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur, dont les négociations doivent reprendre aujourd'hui à Asuncion (Paraguay), fait trembler les agriculteurs. Il pourrait faciliter l'entrée sur le marché français de plus de 70 000 tonnes de viande bovine en provenance d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Pour Rémi James, jeune agriculteur qui possède un élevage de 95 têtes de bétail à Espinasse, cet accord est très dangereux : " Ca me ruinerait l'avenir, parce que si on rentre entre 100 et 130 000 tonnes par an de viande étrangère à un prix défiant toute concurrence, pour nous il n'y a plus d'avenir quoi. Je pense qu'on pourrait mettre la clef sous la porte. " Franck Rougier est également éleveur de bovins, il est le propriétaires des deux vaches charolaises présentes pour cette action : " Nous on a des normes de production assez importantes, que le consommateur et la société nous réclament. _On les met en place, ça a un coût_. Aujourd'hui on peut pas travailler dans la même catégorie que des gens en Amérique du Sud, qui ont des élevages complètement différents de nous, qui n'ont pas de normes, et se retrouver en concurrence sur la seule base de prix pour la viande. " Baptiste Arnaud (JA63), David Chauve (FNSEA), et une délégation d'exploitants de plusieurs filières ont rencontré le préfet à 15h ce mercredi pour faire part de leur inquiétude au représentant de l'Etat dans le département. Ils ont également partagé l'inquiétude des producteurs de betterave à sucre du Puy-de-Dôme, grandement menacés par l'accord avec le Mercosur, le Brésil étant le plus grand producteur mondial de sucre.

Les deux vaches charolaises présentes devant la préfecture pour manifester contre la concurrence de leurs congénères sud-américaines. © Radio France - François Rauzy

Emmanuel Macron doit rencontrer des jeunes agriculteurs ce jeudi

Le Président de la République reçoit ce jeudi 22 février 1000 jeunes agriculteurs de toute la France. Baptiste Arnaud, représentant syndical des Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme regrette que son syndicat n'ait pas été impliqué dans cette rencontre : " Emmanuel Macron n'est absolument pas passé par le réseau Jeunes Agriculteurs. C'est quelque chose que je dénonce, notre syndicat représente la jeunesse de notre profession et il aurait dû faire appel à nous pour inviter ces jeunes. On a aucune idée de qui y va, on aurait aimé organiser le déplacement des jeunes, si ils ont 19, 20 ans la première fois qu'ils montent à l'Elysée ça peut être compliqué. Ca va encore être une opération de communication d'Emmanuel Macron pour dire qu'il a réuni 1000 jeunes. _C'est le problème, on attend des actes et il y a toujours un décalage entre sa communication et les faits_. " La rancoeur est très présente parmi les agriculteurs présents à l'égard du Président de la République. Si la plupart saluent son discours sur la situation du monde agricole, la ratification du traité de libre-échange avec le Mercosur serait vu comme une trahison.