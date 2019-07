Sécheresse : opération paille pour les éleveurs puydômois sinistrés

Puy-de-Dôme, France

Le département du Puy-de-Dôme est en situation de crise. La sécheresse impacte tout particulièrement les agriculteurs et les éleveurs qui n'ont plus de quoi nourrir leurs animaux. Dans des conditions, des livraisons de paille sont organisées.

De la paille du Cher

Pas de paille chez nous, il faut donc la trouver ailleurs. La coopérative Covido Bovicoop, qui compte 900 adhérents dans le Puy-de-Dôme et l'Allier, a fait appel à des collègues du Cher. François Déchelette, qui est administrateur de la coopérative, témoigne : "Au début on était à 150 hectares et on va finir à plus de 400 hectares. Le problème, c'est que quand on a ouvert la bourse pour faire cet achat de paille groupé on n'a pas pu satisfaire tous les adhérents. C'est là la grosse difficulté. Trop de demandes et pas assez d'offres ! _C'est limité à un camion par exploitation_, essentiellement les Combrailles, l'est du département, et une partie de la Limagne, là où il reste encore un peu d'élevage. Voilà 10 jours maintenant qu'on a commencé les livraisons".

La Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme mobilisée

La Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme recense actuellement les besoins sur le département. Ce jeudi, ils se montent à 9000 tonnes de paille. "Mais le chiffre pourrait augmenter dans les jours qui viennent " souligne David Chauve, président de la Chambre. Des livraisons sont prévues dans le courant de la semaine prochaine : de la paille en provenance notamment de Vendée et de la Vienne. La difficulté sera d'organiser le transport de cette paille à une période compliquée.