Puy-de-Dôme : quand la pluie empêche le lancement des moissons

La pluie n'en finit plus de tomber sur l'Auvergne. En Limagne, les céréaliers scrutent le ciel pour attaquer les moissons et s'inquiètent pour la qualité de la récolte.

"Là c'est le sujet numéro un des conversations aujourd'hui : la météo" confirme Vincent Marrand, qui cultive près de 200 hectares au Domaine de Villevaud, à Gerzat. Une pluie qui n'en finit plus de tomber, alors que doivent démarrer les moissons. "En général on moissonne du blé au 14 juillet, donc on n'est pas vraiment en retard, juste qu'aujourd'hui c'est mûr, et on ne peut pas le ramasser", résume le céréalier qui a profité des éclaircies du week-end dernier pour commencer à récolter son orge.

Vincent Marrand cultive près de 200 hectares en conversion bio au Domaine de Villevaud, à Gerzat. © Radio France - Juliette Micheneau

La qualité et le rendement impactés

Plus problématique encore, "la qualité de la récolte se dégrade de jour en jour. Le grain de blé, en prenant l'humidité, regonfle, en re-séchant, il se resserre, il fait ça plusieurs fois et ça a une influence sur le poids spécifique, sur la qualité du grain et donc sur notre revenu", explique Vincent Marrand.

Le comble c'est que sur les cinq premiers mois de l'année, la plaine puydômoise a été déficitaire en eau, jusqu'à 60% de pluie en moins par rapport à la normale en avril. "Ce qui se passe en ce moment, il aurait fallu que ça tombe fin d'hiver, début de printemps. C'est là qu'il en a manqué." Avec des conséquences sur le rendement des cultures.