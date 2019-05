Puy-de-Dôme : un élevage de larves de vers de farine pour l'alimentation animale expérimenté à Saint-Ignat

Saint-Ignat, Puy-de-Dôme, France

L'agriculture innove. Un élevage de larves d'insectes est actuellement en expérimentation à Saint-Ignat dans le Puy-de-Dôme. Des agriculteurs étudient la possibilité de produire de l'alimentation animale à base de larves de coléoptère, le Tenebrio Molitor, plus connu sous le nom de ver de farine. A l'origine du projet, la société INVERS, qui a installé un véritable laboratoire de recherches dans un ancien poulailler.

La société INVERS a installé un véritable laboratoire de recherches dans un ancien poulailler © Radio France - Claudie Hamon

Pour Rémy Peteton, agriculteur testeur à Saint-Clément-de-Régnat, cela pourrait être un excellent complément de revenu, mais pas que... "Il y a eu des sceptiques au début, c'est que ce n'est pas quelque chose de commun, l'inconnu fait peur des fois... mais en structurant les choses, on s'est dit , on va travailler avec des ingénieurs, des agronomes, des entomologistes... Nous, agriculteurs, on apporte notre pierre à l'édifice... Avec un changement climatique qui perdure et un cours de céréales compliqué aussi, on se dit qu'il faut réfléchir à une autre forme d'élevage, qui plus est, durable et plus propre pour l'environnement".

Le Tenebrio Molitor est plus connu sous le nom de ver de farine © Radio France - Claudie Hamon

Chiens, pisciculture ou engrais

Sébastien Crépieux, président de la société INVERS : "Chez n'importe quel agriculteur, vous trouverez des Tenebrio Molitor, s'il a des déchets de farine de sons ou de sacs d'aliments pour bétails... On a eu la chance de créer cette société et d'aller sur un marché nouveau et donc de l'imaginer le plus vertueux possible... Sur les plans du bâtiment, on est jusqu'à une auto-consommation énergétique avec des panneaux solaires, la plus faible emprise au sol possible, des approvisionnements uniquement locaux et des débouchés uniquement régionaux aussi..."

Sébastien Crépieux, président de la société INVERS © Radio France - Claudie Hamon

L'objectif est que la région Auvergne-Rhône-Alpes se passe de farine de poisson qui dépeuple les océans à l'horizon 2025. Une excellente source de protéine pour les poissons, les oiseaux, les chiens. Les déchets de cet élevage peuvent aussi servir d'engrais. Une production lucrative, il faut compter 28 euros le kg de larves séchées.

Début juillet, la société INVERS devrait commencer les travaux d'un atelier pilote de 600 m2. Le début de la production chez les agriculteurs sera effectif fin 2020.