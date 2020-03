Puy-de-Dôme : une carte interactive pour localiser les lieux de distribution des produits fermiers

La crise sanitaire liée au Covid-19 s’intensifie et impacte les débouchés des producteurs qui vendent en circuits courts. Les restaurants et les écoles sont fermés et certains marchés suspendus. La Chambre d'agriculture du Puy-De-Dôme a donc décidé d'aider les consommateurs à s'approvisionner près de chez eux en créant une carte interactive. L'objectif est de localiser les différents lieux de distribution des produits fermiers du Puy-de-Dôme. Les producteurs et les agriculteurs locaux ont tout à y gagner également.

Pour cela, il faut que les producteurs en circuits courts se fassent connaître pour apparaître gratuitement sur cette carte interactive par l’intermédiaire d’un questionnaire disponible en ligne sur notre site Internet de la Chambre d'Agriculture du Puy-de-Dôme ou sur sa page Facebook.

Grâce à cette carte, les consommateurs peuvent retrouver les points de ventes à la ferme et les modalités de livraisons s'il y en a, les marchés maintenus, et toutes autres initiatives prises pour alimenter les consommateurs en produits frais au plus près de chez eux.

L'animatrice en circuits courts, Estelle Teyssier, accompagne tous les producteurs dans leurs questionnements ou leurs initiatives. Vous pouvez la contacter au 06.42.41.38.39.