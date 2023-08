Dans les Pyrénées-Atlantiques, 500 agriculteurs partent en retraite chaque année contre 450 installations

Les agriculteurs basques ont tenu leur conférence de rentrée jeudi à Souraïde, près d'Espelette. Ils en ont profité pour faire un point sur l'été 2023, alerte sur les marges toujours trop importantes, selon eux, prises par les distributeurs mais aussi évoquer le nombre d'installations des agriculteurs dans les Pyrénées-Atlantiques.

Sylvain Bordenave, président des Jeunes Agriculteurs (JA) dans les Pyrénées-Atlantiques et élu à la chambre d'agriculture sur le sujet des installations, remarque que la balance entre les départs à la retraite et les installations est en train de s'équilibrer. Si avant, elle penchait nettement en faveur des départs, il observe désormais un tassement. "Sous dix ans, on a 50% des agriculteurs qui seront en âge de partir à la retraite sur le département. Cela fait 500 par an, à peu près alors qu'on installe 450 jeunes. Donc on est sur une balance déficitaire mais qui n'est pas trop mauvaise comparée à certaines années dans le passé", constate-t-il.

Beaucoup d'installations se font dans la montagne basque © Radio France - Bixente Vrignon

Il remarque que les agriculteurs qui s'installent préfèrent s'implanter avec des produits locaux et authentiques, comme les AOP ou les IGP du Pays Basque. "60% des installations se font en zone de montagne car on est sur des secteurs avec des productions à valeur ajoutée. On en remarque de nombreuses sur l'appellation AOC Ossau-Iraty qui est aujourd'hui une production motrice, tout comme le piment ou la viticulture", détaille Sylvain Bordenave.