Pyrénées : de nouvelles mesures prises contre Goiat, « ours à problème »

Le Préfet des Hautes-Pyrénées, Brice Blondel, aimerait passer la vitesse supérieur concernant les mesures à prendre contre l'ours Goiat, réintroduit en Espagne en 2016. C'est un « ours à problème » selon les termes, à cause d'un comportement qualifié d'anormalement prédateur. Il est selon la préfecture responsable de près de 40 attaques dans les Hautes-Pyrénées depuis 3 ans, tuant une cinquantaine de brebis, deux chevaux, et s'attaquant à des ruches

Une consultation lancée

Dans le jargon administratif – et pudiquement – les textes parlent d'une « procédure de conditionnement aversif ». En clair, des tirs d'effarouchement pour éloigner Goiat d'habitations ou d'estives. Une première salve a été autorisée en début de mois, trois nuits durant pour éloigner l'ours de Bareilles où il avait sévi. Et cela a marché, il n'est pas revenu.

Sauf que la Préfecture fait aujourd'hui le constat que le comportement prédateur de Goiat ne se limite pas à la seule commune de Bareilles. Et le préfet veut donc étendre le protocole « ours à problème » à l'ensemble du département pour éloigner Goiat des zones à risque. Pour cela une consultation publique a été lancée, vous pouvez y participer via le site de la Préfecture du 65, et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CRSPN) va également être sollicité pour se prononcer. Si toutes les conditions sont réunies, alors Brice Blondel pourra prendre un nouvel arrêté préfectoral pour encadrer de nouveaux tirs d'effarouchement. Ils se feront toujours sous le contrôle des agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) qui devra rendre des comptes après chaque intervention.