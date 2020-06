L'Etat annonce 500.000 euros supplémentaires dédiés au plan ours 2018-2028, qui doivent notamment servir à la protection des troupeaux, à la préservation des activités de pastoralisme en lien avec la présence des ours dans les Pyrénées.

Pyrénées : l’État met un demi-million d’euros sur la table pour la cohabitation entre les bergers et les ours

Dans une feuille de route réactualisée du plan ours 2018-2028, l’Etat annonce qu’une enveloppe de 500.000 euros supplémentaires à celle de 2019 a été décidée afin de favoriser la cohabitation entre bergers et ours.

Un demi-million pour la protection des troupeaux, notamment pour l'équipement de cabanes dans les estives, le renfort de bergers d'appui, ainsi que la mise en place de diagnostics pastoraux et d'analyses de vulnérabilité, selon le communiqué qui fait suite à des annonces des ministres de la Transition écologique et solidaire, Elizabeth Borne, et de l’Agriculture, Didier Guillaume.

"Un troupeau ce n’est pas du matériel"

En 2019, 1.173 animaux ont été tués dans les Pyrénées par des attaques d’ours. Alors malgré les chiffres annoncés par le gouvernement, c’est loin de satisfaire les éleveurs et défenseurs du pastoralisme. À l’image de Pascal Harispuru, éleveur à Bunus. En septembre dernier, il a perdu environ 200 bêtes lors d’une attaque ursine dans les Hautes Pyrénées. "Aujourd’hui j’ai pu reformer mon troupeau, mais l’argent n’est pas la solution à tout, explique-t-il. Ce n’est pas du matériel que l’on casse et remplace. Un troupeau c’est du vivant."

Pascal Harispuru a changé de lieu d’estive après ce dernier épisode, et pour lui, la vraie solution selon lui serait de mettre l’ours ailleurs. "Cet argent, le gouvernement pourrait l’utiliser afin d’encadrer l’ours dans des espaces vides des Pyrénées, et il y en a beaucoup."

"On s’entête à coup de millions"

Actuellement, 50 ours ont été récencés dans les Pyrénées. Et dans cette feuille de route actualisée, le gouvernement ne prévoit pas de nouvelle réintroduction dans le massif. Malgré tout, "ça n’empêchera pas la population de l’ours d’augmenter, nuance Oliver Maurin, président de Fédération nationale de défense du pastoralisme. Nos collègues basées en Ariège nous ont fait part de femelles, qui se promène avec trois petits par exemple."

"Cela fait 20 ans que certains états s’entêtent à faire cohabiter le pastoralisme et ses prédateurs à coup de millions d’euros. Et aujourd’hui, s’ils mettent encore une rallonge, c’est parce qu’ils n’y arrivent pas. Malgré ça, on continue à mettre toujours plus d’argent. Mais en attendant de trouver une solution, les éleveurs paient une tribu de plus en plus importante, chaque année."

Ces 500 000 euros annoncés viendront s’ajouter aux 2,5 millions d’euros annuels prévu dans le plan ours 2018-2028 consacrés rien qu’à la cohabitation entre l’ours et les activités humaines.