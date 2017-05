Qu'attendent les jeunes agriculteurs de la Loire d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a donc nommé la semaine dernière Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture. Hausse du prix de leurs produits, baisse des charges, simplification administrative, dans la Loire, les jeunes agriculteurs attendent beaucoup du nouveau gouvernement.

Les Jeunes Agriculteurs étaient ce dimanche, rassemblés à Saint-Romain la Motte dans la Loire pour les rencontres Made in Viande. L'occasion de leur demander ce qu'ils attendent précisément du gouvernement d'Emmanuel Macron dans les prochaines semaines.

Alexandre Coudour élève 120 vaches charolaises à Saint-Forge l'Espinasse - "Mettre des produits français dans nos cantines scolaires"

Emmanuel Macron souhaite que d’ici 2022, 50% des produits proposés par les cantines scolaires soient bio, ou issus de circuits courts. Une bonne idée pour Alexandre Coudour, éleveur à Saint-Forge de l'Espinasse. Il faut même aller plus loin d'après lui : "Déjà commençons par mettre les produits français dans nos cantines, ce serait déjà beaucoup. Dans certains établissements publics, comme à Roanne par exemple on peut trouver du lapin chinois. Quand on voit qu'aujourd'hui on exporte des produits alimentaires qui ne sont pas aux mêmes normes que la production dite 'standard', on passe du coq à l'âne" explique l'agriculteur.

Corinne Descombes, éleveuse de vaches allaitantes dans le Roannais - "Vendre nos produits plus chers que ce qu'ils nous coûtent"

Celle qui est aussi la présidente des Jeunes Agriculteurs dans le canton roannais estime qu'il faut revaloriser les prix à l'achat et à la vente dans l'agriculture française. "Pourquoi sommes-nous [les éleveurs, ndlr] une des seules corporations à ne pas vivre correctement ? Qui n'arrive pas à vivre de la vente de son produit ? Aujourd'hui nous vendons quasiment à perte. Nous sommes inondés de charges. Je pense que nous sommes la seules production à ne pas avoir réussi à augmenter le prix de nos produits tout simplement. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l’on n’a pas été assez fort ? Pas assez ou trop compétitifs ? On a besoin de vivre décemment de notre métier. Mais pour cela, il faut que nous vendions nos produits un petit peu plus chers que ce qu'ils nous coûtent. C'est la base de toute entreprise et nous, nous n'y arrivons pas."

David Giraud, installé à Saint-Romain la Motte, élève près de 300 vaches et brebis - "Il faut de la simplification administrative lors de l'installation"

"J'ai commencé les démarches pour m'installer en 2013. Et je me suis véritablement installé en 2015, deux ans plus tard. Entre les changements de la Politique Agricole commune etc etc on nous demande beaucoup trop de choses. Au niveau des banques, de la Chambre d'agriculture, il y a trop de papiers à remplir. Il faut de la simplification administrative lors de l'installation."