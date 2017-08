Haute-Vienne : un service de remplacement qui permet aux agriculteurs de partir en vacances

Pour permettre aux agriculteurs de partir en vacances... des services de remplacement existent dans chaque département. En Haute-Vienne, l'association compte 240 adhérents, soit 5 % des agriculteurs du département. Un réflexe adopté par de plus en plus d'agriculteurs.

Lorsque nous arrivons à la ferme de Charannat, près de Ladignac-le-Long, un jeune agriculteur est en train de concasser du grain. Il ne travaille pourtant pas sur son exploitation mais celle de Hervé et Françoise Forestier. Cela fait sept ans que Yannick Comte effectue des remplacements. Hervé et son épouse sont d'ailleurs des adeptes de la première heure, depuis 1999, trois ans après s'être installés.

"Osez prendre des vacances", c'est d'ailleurs le slogan du service de remplacement car le réflexe n'est pas encore automatique. 5% des 4000 exploitations en Haute-Vienne font appel à ce service aujourd'hui, soit 240 adhérents. Sébastien Baylet en est le président et il constate que certains agriculteurs ont encore du mal à pouvoir laisser leur exploitation quelques jours : "Confier son entreprise, ses animaux à quelqu'un que l'on ne connaît pas forcément, ce n'est pas évident. Le tout est d'arriver à faire la première démarche."

Une fois que la marche est franchie, cela devient évident pour Hervé Forestier : "Ça nous permet vraiment de partir serein car on sait qu'on a affaire à des professionnels, qui s'adaptent aux différentes exploitations. On part tranquille et on sait qu'on n'aura pas de mauvaise surprise au retour, c'est important". Le couple essaie de prendre une à deux semaines de vacances par an, une pause essentielle : "C'est physique bien sûr mais dans l'élevage on a surtout des horaires pas évidents à concilier avec une vie de famille, alors ça nous permet de passer du temps en famille, faire des choses dont on n'a pas l'habitude et se changer les esprits".

Une évolution dans les motifs de remplacement

"Au départ, les motifs de remplacement c'était surtout pour accident ou maladie, explique Sébastien Baylet, président du service de remplacement 87, aujourd'hui avec l'évolution de la société, les agriculteurs ont souvent des épouses qui travaillent à l'extérieur, alors ils commencent à prendre des vacances en même temps qu'elles. Il y a aussi des aspirations différentes pour les jeunes agriculteurs." Un autre motif de remplacement récent, celui de congé maternité : "On le voit de plus en plus pour les agricultrices et en suivant, de plus en plus de congés paternité aussi" détaille le président de l'association.

Si le remplacement offre une pause ou une aide salvatrice pour les exploitants, elle apporte aussi aux salariés du service de remplacement. "Nous embauchons beaucoup de jeunes agriculteurs, parfois peu de temps après leur formation, cela leur permet de mettre le pied à l'étrier, acquérir une expérience avant de s'installer à leur compte par exemple" explique Sébastien Baylet. Une expérience importante et souvent même une expertise. Yannick Comte s'est par exemple spécialisé en vaches laitières et effectue essentiellement des remplacements sur ce type d'élevage. "Nous faisons attention à ce que le profil de nos salariés corresponde au mieux aux besoins" explique le président du service de remplacement.

Françoise et Hervé Forestier ont pu confier leurs Limousines au service de remplacement 87 pendant leurs congés. © Radio France - Solène de Larquier

Effectuer des remplacements apporte une expérience et crée souvent des liens. "Lorsqu'on revient plusieurs fois sur une exploitation, on a presque l'impression de travailler pour des amis" confie Yannick Comte. Une impression que livre aussi Hervé Forestier au téléphone : "Ça instaure une relation de confiance et parfois même amicale."

Cette année la famille est partie dans les Pyrénées : "A la mer, on dirait qu'on met les pieds dans l'eau, là on ôte les bottes et on met la tête dans les nuages." Quelques jours de repos avant de retrouver les bovins et ovins de l'exploitation, qui auront été choyés en leur absence.