Quand les Douanes contrôlent le cognac

Dans la région de Cognac, toutes les activités des viticulteurs sont passées au peigne fin par les Douanes. Des contrôles inopinés et aléatoires permettent à l'Etat de savoir si les quantités d'alcool déclarées correspondent bien aux taxes prélevées. Reportage avec une équipe de contrôleurs.

Dans les deux Charentes, sur la zone d'appellation "cognac", les Douanes disposent de 4 centres spécialisés : à Angoulême, Jonzac, Saintes, et Cognac. Leur mission, c'est de contrôler que les déclarations des viticulteurs correspondent bien à la réalité. Tout alcool est soumis à des taxations différentes : 2300 euros l'hectolitre d'alcool pur de cognac, 700 euros pour le pineau, et 3 euros 70 pour le vin.

Contrôlés tous les 5 ans en moyenne

Dans les chais, l'alcool est prélevé dans les barriques pour toute une série d'examens © Radio France - Pierre MARSAT

A Bréville, à une dizaine de kilomètres au nord de Cognac, Agnès ROUSTEAU-FORTIN est viticultrice bio. Avec son mari, elle a fondé l'entreprise "J'y crois", pour commercialiser du cognac, du pineau, du vin , du jus de raisin, et du pétillant. Tous les livres de comptes sont épluchés. Dans les chais, les barriques sont inspectées. L'alcool est prélevé, tout doit apparaître sur la façade du fût (l'année, le nombre de degrés, le nombre d'hectolitres). C'est l'alcoomètre qui est l'arbitre, une longue règle avec les décimètres et les décalitres. Et après ce sont les vignes qui sont contrôlées.

"C'est de la paperasse supplémentaire" (Agnès ROUSTEAU-FORTIN)

