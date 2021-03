La nouvelle éco : les viticulteurs organisent des dégustations par webcam interposée

Imaginez un salon du vin sans exposants, sans public et sans dégustation ! Cela aurait paru inconcevable quelques années en arrière. Pourtant le salon "Millesime Bio", leplus grand rendez-vous mondial consacré au vin biologique, a ouvert ses portes ce jeudi 18 mars. D'habitude, l'événement se déroule au Parc des expos de Montpellier. Cette année à a cause du covoranivus, le salon est 100% digital. Que ce soit les 1.000 exposants ou les acheteurs internationaux : chacun reste chez soi derrière son ordinateur. Et les dégustations se font... en distanciel.

Entretien avec Lionel Lavail, directeur général du domaine Cazes, pionnier du bio dans les Pyrénées-Orientales (près de 400 hectares de vignobles en bio et en biodynamie dans la Vallée de l'Agly, le Roussillon et sur la Côte Vermeille).

C'est quand même très particulier de participer à un salon virtuel ?

Oui, c'est particulier ! Évidemment, on perd le côté convivial et la possibilité de rencontres au gré du hasard. Parce que souvent, sur les salons, nous faisons presque autant d'affaires sur le stand que dans les allées ou sur le parking. Là, c'est vraiment organisé de manière beaucoup plus méthodique.

Comment fonctionne un salon 100% digital ? Tous les échanges se font à travers une webcam ?

Exactement. Nous recevons par messagerie des demandes de rendez-vous de différents importateurs. Une fois le rendez-vous accepté, nous bloquons un horaire pour se rencontrer sur la plate-forme digitale du salon. Concernant la dégustation, évidemment, c'est un peu plus compliqué ! Nous avons envoyé par colis quelques échantillons afin de pouvoir, simultanément, de manière distancielle, ouvrir ensemble la même bouteille et lagoûter au même moment. C'est essentiel. Car en matière de vin, il ne suffit pas d'en parler pendant des heures : la vérité est au fond du verre.

Le vin est souvent associé au partage, l'émotion et la convivialité. Là, dans ces conditions, c'est quand même un peu compliqué !

Disons que c'est un peu plus froid. Après, cela va aussi dans le sens de l'histoire. En terme d'écologie, il n'y a pas mieux puisque personne ne se déplace : ni les exposants, ni les visiteurs, qui viennent parfois de très loin pour pas grand chose, avec un impact carbone important. L'intérêt est aussi économique : pour les exposants, il n'y a ni frais d'hôtel, ni frais de déplacement ou de personnel. Mais soyons honnête, un salon en version digitale ne nous coûte pas cher, mais cela ne nous rapporte pas grand chose non plus.