Quand un agriculteur mayennais interpelle le ministre de l'Agriculture au Sommet de l'élevage

Département Mayenne, France

C'est dans la grande halle de Cournon en Auvergne que Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a rencontré un certain nombre d'éleveurs, au Sommet de l'élevage 2019. Au détour de ses visites, un agriculteur a témoigné des difficultés de la filière sur le terrain. Il s'agit d'Olivier Tarlevé, 48 ans, propriétaire de 160 vaches à Juvigné dans le nord de la Mayenne.

"On crève... excusez-moi des propos mais on crève. Je suis passionné par mon métier mais cette passion ne me fait plus vivre. Heureusement que j'ai des jeunes avec moi qui me poussent parce que j'adore ça... mais j'ai même plus envie de sortir. Je suis complètement démotivé. Les discours je les entends, mais on veut des actes. On en a marre il faut absolument des choses ! Tous les jours, dans mon exploitation ce qui m'inquiète, c'est que je vois le compte bancaire qui diminue et pourtant je travaille d'arrache-pied. Aujourd'hui je perd pied. Je vais pas pleurer mais c'est compliqué", a confié l'éleveur au ministre de l'Agriculture et au micro de France Bleu Pays d'Auvergne.

Un autre agriculteur mayennais est présent au Sommet de l'élevage en Auvergne : Bernard Linay, vice-président de l'organisme France Blonde d'Aquitaine et éleveur au Bourgneuf-la-Forêt.