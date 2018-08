Les 2500 brebis des éleveurs de Prévenchères (Lozère) qui étaient partis fin juin au sommet du Mont Lozère pour faire paître leurs troupeaux ont été obligés de rentrer quinze jours plus tôt que prévu. Ils ont été la cible de plusieurs attaques de loups.

Quatre attaques avérées en un mois et demi. Une cinquième évitée, grâce à la vigilance d'un éleveur. 17 brebis ont été tuées. Face à cette situation, les éleveurs ont préféré redescendre vers leurs exploitations.

"On avait deux solutions, soit on finissait l'estive et on acceptait d'être attaqué par le loup une nouvelle fois. Soit il fallait surveiller le troupeau en armes, avec 4, 5 fusils comme on a fait au cours de la dernière semaine. Mais c'est fatiguant, épuisant et on a aussi du travail sur les exploitations. La situation était très compliquée. "