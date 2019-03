PHOTOS - Quatre éleveurs mayennais de percherons au salon de l'agriculture : le pur sang arabe des chevaux de trait

Montenay, France

On se sent tout petit à côté de ces cheveux de traits impressionnants. Au salon de l'agriculture à Paris, il n'y a pas que des vaches et des moutons, il y a aussi des chevaux percherons, et la Mayenne est représentée. Quatre éleveurs ont emmené des pouliches de trois ans ou des étalons.

Quatre chevaux percherons mayennais

Jean-Joseph Rousseau est éleveur à Montenay. Il est venu au salon avec l'un de ses neuf percherons, "Grive des marais", une pouliche de trois ans, et il en est très fier. "C'est quand même les meilleures qui sont arrivées là. Pour moi c'est une passion. J'ai toujours aimé les chevaux, et je me disais qu'un jour j'aurais peut-être des percherons. Puis un jour on est venu là au salon avec ma femme, et je voyais les copains qui avaient des chevaux. Les copains ne sont plus là, mais moi je suis là maintenant", sourit le retraité.

Jean-Joseph Rousseau et Rémi Seigneur, deux Mayennais amoureux des percherons. © Radio France - Charlotte Coutard

C'est le 3ème salon de l'agriculture pour Jean-Joseph, très loin derrière les 30 participations au salon de Michel Lepoivre, éleveur dans le Perche, le berceau de la race. Michel est ce qu'on appelle un naisseur, beaucoup des percherons du salon sont issus de son élevage.

"Le salon, c'est l'aboutissement d'une année d'élevage".

"Pour au moins 50% des chevaux, il y a un ancêtre qui vient de chez nous. Parce que je sélectionne depuis 40 ans que je fais ce métier, mais j'élève aussi 150 chevaux. L'étalon qui est là, sa mère, c'est moi qui l'ai fait naître, sa grand-mère c'est moi qui l'ai fait naître, le père c'est moi qui l'ai fait naître. C'est quand même une fierté parce que le salon, c'est l'aboutissement d'une année d'élevage".

Les éleveurs font les tresses de leurs percherons tous les matins du salon. © Radio France - Charlotte Coutard

Une vraie réussite pour ce passionné, complètement à l'opposé de son ancien métier. "J'étais un concurrent au cheval, j'étais marchand de machines agricoles, j'ai contribué à la disparition du cheval pour le vendre par des tracteurs, et aujourd'hui je fais mon mea culpa, j'élève des chevaux percherons et des chevaux de trait".

Un percheron peut peser jusqu'à 1200 kilos. Copier

"Sublime ! magnifique ! impressionnant ! majestueux !"

Un percheron peut peser jusqu'à 1200 kilos, alors forcement les visiteurs du salon sont totalement subjugués par ces chevaux à la crinière et la queue tressées de rouge. "Sublime", "magnifique", "impressionnant", "majestueux", "la forces incarnée", "un cheval massif", les superlatifs ne manquent pas pour parler du percheron.

"Tous les matins on tresse la queue et la crinière. On l'enlève le soir et on la refait le matin. Comme ça la tresse est toujours aussi belle. C'est notre petit plaisir", raconte Adrien Léon, il travaille avec son beau-père, éleveur à Cossé le Vivien

Pour ces éleveurs, le percheron est évidemment le plus cheval du salon. On dit de lui que c'est le pure sang arabe des chevaux de traits.