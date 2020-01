Quatre juments mortes suite à une attaque de loups dans la Drôme

Glandage, France

Des moutons, des veaux parfois mais c'est la première fois dans la Drôme que des loups s'en prennent à des chevaux. En fin de semaine dernière, quatre juments sont mortes suite à une attaque. Trois bêtes ne permettaient plus l'identification des morsures car les vautours étaient passés avant la découverte des cadavres. La quatrième portait bien une morsure de loup. Par ailleurs, les agents de l'office français de la biodiversité (ex-ONCFS) ont relevé des traces de loup dans la neige. La direction des territoires confirme qu'il s'agit bien d'une attaque due au loup.

Attaque d'un troupeau de 26 juments

Pour les spécialistes, il n'est pas étonnant qu'une meute puisse s'en prendre à des animaux de grand gabarit. C'est souvent le cas pour des cerfs. Plus surprenant, les loups n'ont pas attaqué un cheval qui se trouvait seul mais un troupeau entier de 26 juments. Certaines sont peut-être mortes dans leur chute en s'enfuyant. En tout cas, c'est un rude coup pour la propriétaire des animaux qui gère un élevage et une ferme équestre et qui désormais se pose des questions sur son avenir professionnel.