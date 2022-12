Quatre mois après l'incendie de Lagorce

Il y a au moulin du Pontet-Fronzelle un petit chemin qui part de la maison de Jean-Noël Berneau. Il a beaucoup plu la veille et le chemin ruisselle. Finie la sécheresse terrible de l'hiver, du printemps et de l'été dernier. L'eau court partout. Arrivé au sommet de ce chemin, on voit encore très bien où est passé l'incendie de ces 10 et 11 août dernier. Il y aune ligne qui partage la végétation qui a subi les flammes et celle qui est resté intacte.

Des oliviers qui mettront 10 ans à s'en remettre

Certains oliviers sont noirs. Ce sont les plus touchés. Au pied de quelques uns, de petites pousses repartent. Le système racinaire reprend le dessus. Des pousses de 50 centimètres entourent le pied de l'arbre. Jean-noël Berneau les protège : ces jeunes pousses attirent les chèvres ou les chevreuils. Elles sont pourtant l'avenir : dans 10 ans on peut espérer cueillir les premières olives.

Les pousses d'oliviers au pied des arbres noircis © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

D'autres arbres ont un peu moins souffert et gardent un peu de leurs feuilles. Peut-être pourront-ils donner des olives dans deux ou trois ans. 500 des 4000 oliviers de Jean-Noël Berneau ont été touché par cet incendie très difficile à maitriser car il parcourrait les collines peu accessibles entre Lagorce et Pradons. Au total 180 hectares ont brûlé.

Ne pas se résigner

Jean-Noël Berneau ne veut pas se résigner. En voyant les jeunes pousses au pied des oliviers noirs il garde espoir. Mais il sait aussi qu'il faut une prise de conscience importante et immédiate. Il faut prendre en compte ce changement climatique. Ce qui lui fait peur c'est une deuxième été comme celui de 2022. Si la sécheresse dure aussi longtemps avec des températures qui restent anormalement élevées, alors il y aura encore de grands incendies. Et la nature aura du mal à subir un nouveau passage des flammes.