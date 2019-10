Quatre vautours fauves relâchés au Cirque de Navacelles

Hérault, France

Quatre jeunes vautours fauves ont retrouvé la liberté mercredi dans l'Hérault. Après les avoir soignés durant plusieurs semaines, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) les a relâchés au Cirque de Navacelles, au nord du département.

Tous les étés, de jeunes vautours se retrouvent en perdition sur le littoral. Quand ils sont recueillis, la LPO prend soin d'eux dans son centre, à Villeveyrac, jusqu'à ce qu'ils puissent repartir. "Ils n'ont souvent pas eu accès à une source de nourriture depuis un moment, ils manquent d'énergie, explique Denis Rey, responsable du programme, à la LPO de l'Hérault. Notre travail, c'est de leur redonner des vitamines et les nourrir, _leur donner l'énergie pour repartir_, c'est pour ça qu'on les relâche dans une zone très favorable à leur envol".

Des oiseaux en danger

En une trentaine d'années, les vautours fauves ont quasiment disparu du paysage héraultais, à cause de leur mauvaise réputation de prédateurs. L'association se bat pour réintroduire ces vautours fauves dans le département.

"Les vautours, ils ont cet avantage de débarrasser la nature des cadavres, et donc des maladies potentielles qu'ils peuvent contenir, précise Denis Rey. Ce sont les alliés de l'homme depuis des temps immémoriaux. L'éleveur et les vautours ont une relation forte : l'éleveur va avoir la mortalité sur son exploitation, et le vautour l'en débarrasse gratuitement. Et ça, c'est un service que le vautour rend à la société, et qui nous permet d'économiser chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros".