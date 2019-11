Que donne la loi Egalim, Agriculture et Alimentation, en Mayenne un an après sa mise en place ?

Un bilan de la loi Egalim Agriculture et Alimentation a été fait en Mayenne, un an après sa mise en place. Agriculteurs, industriels et distributeurs ont conclu à un bilan mitigé ce 29 novembre. Il y a du mieux pour le lait mais le prix de la viande bovine à l'inverse n'est pas rémunérateur.

La loi Egalim, Agriculture et Alimentation a été mise en place il y a tout juste un an, en octobre 2018, c'est donc l'heure du bilan en Mayenne. Cette loi doit notamment permettre une plus juste rémunération des agriculteurs grâce à des contrats avec les distributeurs proposés par les agriculteurs eux-mêmes, ou des promotions mieux encadrées. Un an après, le bilan est mitigé.

Pour la viande porcine, la rapide envolée des cours pose des difficultés pour se caler rapidement sur les prix. Pour la volaille, les coûts d'installation sont encore trop importants mais du côté de la filière laitière, il y a du mieux pour certains producteurs. Francis Amand, médiateur des relations commerciales agricoles nous explique pourquoi :

La raison principale, c'est que la loi Egalim organise une rémunération des contrats. Elle ne peut produire d'effet que là où des contrats existent et le secteur laitier, c'est le seul secteur où les contrats sont obligatoires.

Pour Francis Amand, à l'avenir, il faut miser sur encore plus de regroupement des agriculteurs en organisation pour véritablement peser dans les négociations.

La viande bovine ne rémunère pas

En revanche, pour la viande bovine, le constat n'est pas bon : le prix n'est pas rémunérateur. L'une des pistes à étudier pour changer cela, selon Jérôme Landais, le président du syndicat agricole FDSEA 53, c'est le renforcement des contrôles prévus par cette loi.

On demande à ce que toute la filière soit contrôlée, autant que nous, agriculteurs, sommes contrôlés. Il faut que les industriels et les grandes surfaces le soient et au-delà des contrôles, il faut aussi une relation de confiance.

Jérôme Landais aimerait aussi plus de transparence sur les prix et marges de chacun.