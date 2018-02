Châteauroux, France

Que pèse l'agriculture en Berry aujourd'hui ? La réponse est évidemment très variable selon que l'on parle de superficie, d'emploi ou d'importance économique.

Une chose est sûre : l'agriculture continue en tout cas de structurer le paysage. Dans l'Indre et le Cher, les terres cultivées s'étendent sur 885.000 hectares, soit plus de 60% du territoire (c'est plus que la moyenne nationale qui tourne autour des 50%). Ce chiffre est néanmoins en baisse, tout comme celui du nombre d'exploitations : au dernier recensement, en 2010, on en comptait 8.700, trois fois moins qu'en 1970. Logiquement, le nombre d'actifs dans l'agriculture chute lui aussi : en additionnant les chefs d'exploitations, leurs conjoints, les salariés permanents et les saisonniers, on arrive à environ 45.000 (dont un quart de femmes). Cela représente 3,5% du total.

Cultures céréalières et élevage

En proportion de la production totale, ce sont les grandes cultures (blé, orge, maïs) qui pèsent le plus lourd, suivies de l'élevage bovin et ovin (ce qui permet d'ailleurs une production de fromages réputés : Valençay, Pouligny-St-Pierre, crottin de Chavignol) puis de la viticulture (le Sancerre et le Ménetou-Salon étant les deux appellations les plus répandues).

L'industrie agroalimentaire est également présente en Berry avec quelques grands noms : la laiterie Triballat qui fabrique les produits de la marque Rians, Barilla (de l'usine de la Malterie à Châteauroux sortent la moitié des produits Harry's fabriqués en France) et la pâtisserie industrielle Kremer à Argenton-sur-Creuse. A eux seuls, ces trois sites font travailler 1.500 salariés.