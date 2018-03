Paris, France

Le Salon de l'Agriculture c’est un peu comme New-York. Une ville qui ne dort jamais. La principale activité lorsque le public n'est plus sur le site c'est la rotation. Comprenez la rotation des animaux. Certaines espèces ne restent pas pendant 15 jours et laissent leur place à d'autres catégories d'animaux.

Cette semaine et notamment mardi, la nuit a été un peu particulière. C'était le chassé-croisé entre les races laitières et les races allaitantes (que l’on appelle aussi race à viande). Et avant d'accueillir les nouvelles bêtes dans les différents pavillons de la porte de Versailles, des dizaines d'ouvriers agricoles redistribuent des bottes de foins avec des tracteurs dans les allées.

Plus de 60 tonnes de foins sont redistribuées sur le salon la nuit © Radio France - Alix Boutruche

Certains animaux partent ...

... d'autres arrivent.

Il n'y a pas que les animaux dans la vie ... il y a la fête aussi !

Des dizaines d'agriculteurs restent dormir dans les allées du salon pour être à côté de leur bêtes. Certaines doivent être nourries à des moments précis la nuit, et leurs lavages sont parfois réalisés à ce moment-là. Pour d'autres paysans, la fermeture du Salon au public et un top départ à la décompression et donc à la fête. Des repas sont organisés aux quatre coins des pavillons, certains groupes d'agriculteurs dansent autour d'une sono, prétexte pour pousser la chansonnette. Un moment convivial. Suite de l'histoire l'année prochaine ... peut-être.