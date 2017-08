Que valent les fruits et légumes achetés au bord de la route ?

Revendeur ou producteur ? Pas toujours facile de savoir si les pêches et les tomates vendues en bord de route ont bien été cultivées chez nous.

Tous les étés, les baraques de fruits et légumes fleurissent le long des routes. Il s'agit de producteurs qui vendent en bout de champ, mais aussi de revendeurs. Tous doivent avoir des autorisation de vente ou d'accès au domaine public que sont les routes départementales et nationales. Ils sont une dizaine dans le département, et la moitié se trouve sur l'axe Avignon-Apt, porte d'entrée dans le Luberon.

Le consommateur, lui, doit veiller à la qualité, la provenance et au prix au kilogramme.

Sur la D900 entre Caumont-sur-Durance et Coustellet, on peut trouver Mylène Riera. Elle ne ne vend qu'ici la production de sa ferme d'avril à septembre et cette saison, c'est morose : "Les gens s'arrêtent, mais peu. Ils achètent deux pêches, trois abricots, avant ils prenaient par kilo ou par plateau. Ils sont très restreints au niveau de leur budget."

Reportage de Jean-Michel Le Ray Copier

Même son de cloche, pour Philippe, agriculteur à la retraite à Lagnes : "Très calme cette année ! Ils s'arrêtent moins... Mais je le fais pour ma retraite !".

Pourtant, des clients, il y en a qui s'arrêtent : "On connaît le coin, on nous a dit qu'ici c'était bien", expliquent ces clients. D'autres voient là le moyen de dédaigner le supermarché : "On voulait des fruits en dehors du cercle de distribution traditionnel des grandes surfaces."

Vrais vendeurs mais parfois faux producteurs

Mais il y a producteurs et revendeurs. Mylène Riera ne décolère pas contre les seconds, quand ils s'affichent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est à dire producteurs. "ll y a de la fausse publicité, beaucoup qui ne font que de la revente pas des producteurs. Beaucoup sont des attrape-touristes !"

Reportage de Jean-Michel Le Ray Copier

Et la combine des attrape-touristes, c'est ce marchand qui la dévoile : "Ils vous font goûter deux abricots bons, ils ont acheté une cagette hors de prix. Les 30 kg qu'ils vont vous vendre, les cochons, ils n'en veulent pas !"

Alors comment reconnaître les producteurs ? En étant attentif notamment, à ce que le stand porte la marque "Bienvenue à la ferme", pilotée par la Chambre d'agriculture.