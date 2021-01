Quel place pour les femmes dans l'agriculture au Pays Basque ? L'association Andere Nahia lance une étude

La première réponse vient avec les chiffres : 8% dans les années 70, les femmes représentent aujourd'hui 27,5 % des chefs d’exploitation et des co-exploitants aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques et même 43 % des nouveaux installés. Signe que les choses bougent. Oui mais voilà, alors que de plus en plus d'agricultrices ont toqué à la porte d'Andere Nahia ("volonté de femme" en basque) ces cinq dernières années, l'association s'est rendue compte que très peu de données existaient sur la situation des agricultrices, que ce soit en termes de salaire, de reconnaissance (même si le statut GAEC a amélioré, en partie, les choses) ou encore de besoins. "L'agriculture n'est pas notre domaine premier, on accompagne plutôt des femmes entrepreneures, mais on s'est dit qu'il y avait un besoin" explique Linda Rieu, chargée de mission pour Andere Nahia. D'où cette étude "Ensemble pour une Égalité Paysanne" lancée au Pays Basque Nord.

Des entretiens collectifs pour recueillir la parole et créer l'échange

L'association basque a commandé des données statistiques locales précises à la MSA (Mutualité sociale agricole) et elle travaille avec une sociologue qui recueille la parole des agricultrices volontaires. Andere Nahia organise également des groupes de discussion où les agricultrices de tous âges et statuts échangent librement. Si ce projet a aujourd'hui le soutien de l'Etat et des collectivités locales - de la CAPB à la Nouvelle Aquitaine en passant par le département, porter cette idée n'a pas été simple. "Au niveau des élus, si je prends l'exemple du Fonds LEADER Montagne Basque, j'ai senti au départ que pour eux, l'égalité femme-homme dans le monde agricole n'était pas un sujet" avoue Linda Rieu.

Cette agricultrice a raconté qu'il avait été difficile de se sentir légitime, notamment auprès d'un banquier pour obtenir un prêt. - Linda Rieu, chargée de mission chez Andere Nahia

"Il y a eu quelques réflexions disant que c'était dépassé, qu'on était passé à autre chose. Finalement, lors de cette commission, une agricultrice qui était venue pour une demande de financement d'un tout autre projet a témoigné spontanément de ses difficultés quelques années en arrière" poursuit la chargée de mission : "Cette agricultrice a raconté qu'il avait été difficile de se sentir légitime, notamment auprès d'un banquier pour obtenir un prêt." La Commission a finalement voté à l'unanimité le financement du projet.

Les premiers entretiens collectifs ont eu lieu en octobre 2020, avant le confinement, à Barcus et aux Aldudes. Xole Aire, installée à Urepel, explique avoir été curieuse de cette initiative et s'est portée volontaire pour participer aux Aldudes. C'est d'ailleurs là qu'on la retrouve, devant la coopérative Belaun qu'elle a participé à lancer. C'est à ce moment-là, en 2008, qu'elle reprend la ferme familiale à Urepel après une dizaine d'années dans l'enseignement. "Pour ma mère, ça a été une joie parce que c'est elle qui a beaucoup mené la ferme. Il faut dire que mes deux grands-mères étaient très impliquées aussi donc c'était une transmission en quelques sortes. Pour mon père, ça a été un peu plus compliqué.... parce que je suis une femme, parce qu'il a deux fils qui n'ont pas repris. Son cheminement a été plus long" raconte spontanément Xole Aire.

L'entretien collectif aux Aldudes en octobre 2020 a été l'un des premiers organisés par l'association Andere Nahia. - Linda Rieu

Cheminement long aussi pour se faire accepter plus généralement dans le monde agricole, notamment pour se faire une place dans les événements de sociabilisation entre éleveurs. "Je vais prendre l'exemple de la tonte, mon père était invité chez le voisin. Lorsque c'est moi qui me suis installée, pas d'invitation. Attention, ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Ils se disent : 'C'est une femme, elle pourrait s'abîmer à retourner les brebis', mais pas que. Il y a vraiment une place à faire là, que nous n'avons pas aujourd'hui" explique l'agricultrice. Aujourd'hui Xole Aire participe à la tonte. "Mes filles m'ont tout de même fait remarquer que les femmes préparaient ensuite à manger et que je me relevais rapidement pour aider tandis que les hommes profitaient du repas" ajoute-t-elle en souriant devant le fossé de générations.

C'est ce dont la paysanne a voulu parler lors du groupe de discussion organisé par Andere Nahia : "J'ai dit que ce n'était pas toujours très facile d'être paysanne sans être 'la fille de', 'la femme de' ou 'la sœur de'." Ce manque de reconnaissance et de participation aux activités sociales, l'association l'a remarqué, d'où ces entretiens collectifs. "Toutes sortes d'expériences et de réflexions ont été abordées, les expériences variaient en fonction de chacune, pas forcément en fonction de l'âge en plus" raconte Xole Aire qui reprend un témoignage : "Une jeune femme a raconté qu'elle travaillait chez un homme très ouvert, qu'il l'avait de suite acceptée. En revanche conduire le tracteur, ça, non." Un point d'achoppement aussi entre Xole et son père quelques années en arrière : "Il a mis du temps aussi à me laisser conduire ce tracteur, aujourd'hui il y a des travaux bien plus physiques que je fais, comme soigner les boiteuses. Conduire un tracteur à côté c'est bien plus facile."

On a parlé de créer un pantalon de travail pour femmes. C'est un truc tout bête et très fonctionnel, mais ça n'existe pas - Xole Aire, paysanne à Urepel

Ce genre d'études a déjà été mené dans d'autres départements et pays. Cela a d'ailleurs mené à la création de formations à la conduite des tracteurs réservées aux femmes, "pour qu'elles se sentent à l'aise et ne soient pas stigmatisées lors des formations" explique Linda Rieu. Mais aujourd'hui, aucune action concrète n'a encore été définie au Pays Basque. "Notre objectif est de voir s'il y a des besoins et si oui, quels sont-ils et ensuite seulement de voir si l'on peut mener des actions pour y répondre" poursuit la chargée de mission d'Andere Nahia. Lors du groupe de discussion aux Aldudes, plusieurs idées ont déjà fusé, comme la création d'un pantalon de travail pour femmes. "C'est un truc tout bête et très fonctionnel, mais ça n'existe pas" raconte Xole Aire. Autre idée : s'inspirer du Pays Basque Sud que la paysanne urepeldar trouve plus avancé sur la question de l'égalité homme-femme.

Un appel à témoignages est lancé

Les entretiens collectifs reprennent en janvier. Le premier aura lieu le 12 janvier à 21h à Ainhice Mongelos (salle de EHLG) avec le syndicat ELB - confédération paysanne, le suivant à la mairie de Mendive le 25 janvier à 14 heures avec Hergaray Bizi et Les Ateliers du temps libre, puis le 29 janvier à Hasparren, au centre Elgar à 20 heures. Il est également possible d'échanger individuellement avec la sociologue. Les entretiens se poursuivent jusqu'en avril 2021 et les résultats doivent être livrés en juin.

Si vous êtes agricultrice au Pays Basque Nord et souhaitez participer aux entretiens collectifs ou de façon individuelle et anonyme, voici les contacts : Ione Jackson Wall (chargée d'étude), epep@anderenahia.asso.fr / 06.60.13.80.07.