Quelle est la place de l'agriculture dans les Hauts-de-France ?

Dans les Hauts-de-France, on n'a pas à rougir comme une tomate. Bien au contraire. Notre région est sur la première marche du podium : première région agricole de France. L'agriculture tient une place économique prépondérante. Elle occupe 67% du territoire régional.

ⓘ Publicité

Il y a deux ans, on comptait 23.463 exploitations agricoles dans les Hauts-de-France. Ce sont les derniers chiffres disponibles. C'est un tiers de moins en 20 ans. La région reste néanmoins une ferme géante avec ses 41.000 exploitants et environ 13.000 salariés agricoles.

Si on ajoute l’agroalimentaire, l’industrie et le commerce, ce sont plus de 100.000 emplois qui dépendent directement de l'agriculture, soit 4,7% de l’emploi dans notre grande région.

1er producteur de pommes de terre

Les grandes cultures représentent la moitié des surfaces agricoles. Nous sommes la première région de France pour la pomme de terre. Plus de 4 millions de tonnes sont récoltées chaque année. Deux pommes de terre sur trois sont produites dans les Hauts-de-France. La pomme de terre est cultivée par une exploitation agricole sur cinq dans la région.

. - .

La région est aussi première pour l’endive. 145.000 tonnes sont produites chaque année en France. 90% de la production provient des Hauts-de-France. Même rang pour le blé, les petits pois, les haricots verts ou encore la betterave sucrière, qui sert à fabriquer du sucre, de l'alcool et du bioéthanol.

Les Hauts-de-France occupent la deuxième place pour les carottes, les oignons, les épinards et les choux-fleurs, la troisième pour les champignons, et la quatrième place pour les poireaux et la culture du colza

Une exploitation sur deux fait de l'élevage

Dans la région, près d’une exploitation sur deux fait de l’élevage. 8. 400 exploitations ont des bovins. 45 % des exploitations ont au moins un atelier d’élevage (bovin lait, bovin viande, volaille, ovin, porcin). Une exploitation sur 4 a des vaches laitières. La production de lait est d’ailleurs une spécificité pour une exploitation sur dix.

La production de lait est importante avec 2,4 milliards de litres produits en 2020. Cela représente 10% du lait livré à l'industrie en France. On compte 300.000 vaches laitières dans les Hauts-de-France.

.

La région occupe aussi la 5e place en France pour la viande de poulet. Enfin, un oeuf sur dix produit en France est pondu dans la région. En 2020, 1,3 milliard d'oeufs ont été produits dans les Hauts-de-France.

L’agriculture biologique progresse doucement

L’agriculture biologique représente aujourd’hui 5% des exploitations agricoles dans les Hauts-de-France. La région se classe à la 13e place en France. Mais elle rattrape son retard petit à petit. On compte aujourd'hui 873 producteurs bio. Ils étaient 613 en 2015, soit 260 de plus en huit ans. Près de 60 000 hectares sont désormais édiées au bio.

Le développement de l'agriculture biologique est une priorité de la Région Hauts-de-France. Elle se fixe pour objectif de doubler les surfaces agricoles bio d'ici 2027 grâce à des aides et des subventions accordées aux acteurs de la filière.

loading

L’agroalimentaire en force dans la région

La région accueille de grands groupes leader mondiaux : Roquette, Téréos, Herta, Bigard, Bonduelle, Nestlé, McCain, Coca Cola ou encore Lesaffre. L’industrie agroalimentaire compte plus de 1.300 entreprises dans les Hauts-de-France. Elle représente environ 10 milliards d'euros de chiffres d’affaires.

La pêche, une filière de pointe

La pêche est un secteur d'activité très important dans les Hauts-de-France même si la filière a été fragilisée par le Brexit et la crise du Covid. Le port de Boulogne-sur-Mer est toujours le premier port de pêche français.

34.000 tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans la Manche et la mer du Nord. Ce sont 70 espèces différentes qui sont débarquées chaque jour : bars, cabillauds, lieux noirs, marquereaux, soles, turbots mais aussi des crustacés (crabes, homards, araignées) ou encore des sèches, des poulpes et des encornets.

340 000 tonnes de produits de la mer sont transformés par an. Il faut dire que le port de Boulogne-sur-Mer est devenu la première plateforme européenne de la transformation avec 270 entreprises (salage et fumage, mise en conserve, plats préparés frais et surgelés). Cela représente au total 5.700 emplois directs.