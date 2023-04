Quelles expériences scientifiques sont menées aujourd'hui dans les vignes de Bourgogne ?

Dans les vignes expérimentales

Dans les vignes de l'Université de Bourgogne © Radio France - CM

L'histoire commence au milieu du XXe siècle. Un vigneron sans héritier lègue son domaine à l'Université et exige que son terroir soit étudier sérieusement par les scientifiques et les chercheurs. C'est donc toujours le cas aujourd'hui en 2023.

Ce domaine est situé à Marsannay-la-Côte. Il est géré par Camille Bossuat, œnologue, le métier le plus scientifique du monde du vin. Depuis 4 ans maintenant, elle gère les cultures, leurs vendanges, la vinification, la commercialisation des bouteilles, l'accueil du public et des chercheurs sur place.

Camille Bossuat dans la parcelle "le clos" à Marsannay-la-Côte © Radio France - CM

Aujourd'hui, c'est notre équipe de reportage que Camille guide dans le terroir de l'Université de Bourgogne.

Un an tout juste

Au domaine viticole expérimental de Marsannay-la-Côte, on étudie et on cultive 4 cépages différents de tous les âges : pinot, chardonnay, aligoté et pinot gris.

Dans une toute jeune parcelle, des chercheurs étudient la résistance d'un porte-greffe à la sécheresse.

Un pied de vigne en pleine expérience de porte-greffe © Radio France - CM

Pourquoi une antenne dans les vignes ?

C'est certainement l'élément le plus atypique et scientifique rencontré pendant notre visite. Dans les vignes de l'Université de Bourgogne, on plante aussi des antennes.

L'antenne de l'Université de Bourgogne en pleine action scientifique © Radio France - CM

Expérience, études, tests ... les chercheurs de l'Université de Bourgogne ont un beau terrain de jeu à Marsannay-la-Côte.

Des levures pour diminuer le taux d'alcool

Autre question posée par une équipe de scientifiques spécialisés : comment diminuer le taux d'alcool dans les vins de Bourgogne ? Avec le réchauffement climatique, les raisins sont de plus en plus chargés de sucres ce qui influence le taux d'alcool pendant la vinification. Mais cette expérience est accompagnée par un autre test : l'effeuillage de la canopée de la vigne.

Un point sur les équipements

En dehors des expérimentations menées sur place, le domaine de l'Université de Bourgogne est finalement un domaine comme les autres. On y fait avant tout du vin et on le vend. Pour cela, Camille Bossuat et son équipe ont investi dans un tracteur-pulvérisateur dernière génération.

Des vins en circuit-court

Tout le monde peut acheter du vin du domaine de l'Université de Bourgogne.