Qui sont les creusois qui participent au salon de l'Agriculture ?

Par Olivier Estran, Nina Valette et Camille André, France Bleu Creuse

La plus grande ferme de France ouvre ses portes à Paris ce samedi. On attend 700 mille visiteurs, c'est un rendez-vous attendu et un moment de prestige pour les élevages sélectionnés. Tour d'horizon des creusois qui présentent leurs plus beaux animaux.