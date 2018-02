Creuse, France

Le lycée agricole d'Ahun cherche - désespérément - des candidats.

Quatre grandes serres ont été installées l'été dernier à l'entrée du lycée. Elles attendent des apprentis maraîchers, des personnes qui voudraient tester la production de légumes, de fruits ou de fleurs.

Le lycée est prêt a fournir les outils et les conseils contre un loyer de 300 euros par mois. Les maraîchers pourront se tester durant une à 3 années.

Les 4 serres restent vides pour l'instant © Radio France - Olivier Estran

Le projet est également mené par la Communauté de Communes Creuse Sud Ouest. "On veut permettre à des gens de se tester, explique Sophie Provenchère, chargée du Développement économique. L'idée c'est d'aider ensuite à les installer sur le territoire, les fixer en Creuse. On manque de maraîchers chez nous, et ils auront des débouchés: Ici les candidats pourront déjà écouler leur légumes auprès de la cantine du Lycée, et ils seront également libres de vendre leurs produits où ils le souhaitent."

On visite l'espace maraîchage du lycée agricole Copier

Des outils et des conseils: les apprentis maraîchers seront accompagnés

"C'est assez exceptionnel d'avoir de telles conditions pour démarrer son activité , détaille Heloïse Rigal, du cabinet 2Cube, chargée d'accompagner les candidats. On va les aider à faire leur comptabilité, leur démarches administratives. Tout est pris en charge, même les assurances." Et pourtant, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Les appels à candidatures ont pour l'instant fait chou-blanc

La com de com Creuse Sud Ouest et le cabinet 2Cube épauleront les candidats © Radio France - Olivier Estran

Si vous avez envie de tenter l'aventure , vous pouvez contacter la communauté de Communes Creuse Sud Ouest au 05 55 64 17 66 ou le cabinet 2Cube. Collectivité et lycée espèrent trouver des candidats avant le printemps pour démarrer une production dès cette année.