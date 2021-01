Qui veut participer dans le Gard à une étude sur le moustique tigre ?

Un moustique-tigre mesure entre cinq et dix millimètres.

Ils nous gâchent souvent la vie l'été mais.. pas seulement. Les moustiques, et encore plus les moustiques tigres. L'EID Méditerranée (L'Établissement public de démoustication) lance une étude et a besoin de la participation notamment de gardois pour une étude sur le moustique tigre.

Il faut aussi, pour y participer, habiter à moins de 30 km de la côte, pour une étude sur les nuisances liées aux moustiques.

Si vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez écrire à enquete.moustiques@eid-med.org en indiquant votre nom, prénom, code postal et ville de résidence, téléphone.

Contact pour l’enquête : 06 71 42 45 42