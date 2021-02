Quimper : des militants L214 interpellent Subway sur les conditions d'élevage des poulets

Des militants de l'association L214 sont venus s'aligner devant les vitres de l'enseigne Subway de Quimper entre 13h et 14h ce midi. Dans leurs mains, des affiches dénonçant les conditions des poulets dans les élevages intensifs. Plus de 800 millions de bêtes sont tuées tous les ans en France. "De même, leurs conditions d'élevage sont déplorables et portent atteintes à leurs droits fondamentaux", regrette l'association.

Des militants L214 devant le Subway de Quimper © Radio France - Roméo van Mastrigt

à lire aussi VIDÉO - L214 lance une campagne contre Subway pour dénoncer les conditions d'élevage des poulets

Un sandwich au thon plutôt qu'au poulet

Parmi les clients dans la file d'attente, certains n'apprécient pas l'initiative, comme Leïla : "j'ai pris trois sandwichs, dont deux au poulet. Je n'aime pas trop ce type d'action. On est chacun capable de décider ce que l'on doit acheter ou non". Stéphanie, elle, dans la file d'attente, fait déjà des efforts. Elle achète "du poulet bio, élevé en plein air, du label rouge", mais elle sait qu'ici, "le poulet n'est pas le même". Elle sortira finalement du restaurant avec un sandwich au thon, preuve que la campagne de L214 porte ses fruits.

"On s'adresse plus à la marque qu'aux clients, car c'est la plus grande chaîne de restaurants d'Europe, avec 450 enseignes en France", explique Tom Kerguevan, le référent L214 de Quimper, "c'est pour l'encourager à signer le European Chicken Commitment et bannir les pires pratiques d'abattage et d'élevage des poulets". Il déplore le manque d'écoute de la chaîne de fast-food malgré un sondage datant de 2018 qui stipule que 90% des Français sont favorables à l'interdiction de l'élevage en cage des poules.