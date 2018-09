Châteauroux, France

Le Concours national limousin qui s'ouvre ce vendredi à Châteauroux est le plus grand rassemblement mondial d'animaux de la race. 450 bovins, les meilleurs représentants, seront présents à ce qui va être pendant trois jours la plus grande ferme limousine du monde. Entre 18 et 20.000 visiteurs sont attendus.

Les deux grands champions du National 2017, qui viennent tous les deux du Gaec Pimpin Frères en Haute-Vienne seront présents et remettront leur titre en jeu : Jamaiqua (prix d’honneur jeune femelle) et Lambada (challenge de l’espérance femelle). Pour le président du Herd-Book limousin, Jean-Marc Alibert, "le concours national limousin à 5 minutes du centre-ville de Châteauroux est une superbe opportunité de rencontre avec le grand public : le métier maintenant consiste non seulement à élever nos animaux en les aimant, mais aussi à communiquer sur ce qu’on fait".

Le Concours national limousin se déroule de vendredi à dimanche au parc des expositions de Châteauroux Belle-Isle. Parmi les temps forts attendus : les concours sur le ring du parc des expositions, les ventes aux enchères, le coup d'envoi du match de la Berri donné par une vache limousine et son éleveur ce vendredi soir, la démonstration de la Team France Boucherie, championne du monde de boucherie 2016, etc.