Quizz : Feriez-vous un bon chasseur ?

C’est la pleine saison de la chasse et par un si beau week-end, les chasseurs vont être nombreux dans nos sous-bois mais attention aux préjugés si vous n'en faites pas partie ! Les clichés ont la vie dure alors pour tenter de les casser, la fédération de la Loire organise "un dimanche à la chasse".

Il y a le bon chasseur, et le mauvais chasseur ! La référence aux Inconnus est facile mais elle reste d'actualité. Alors la fédération de la Loire organise "un dimanche à la chasse" ce dimanche 15 octobre, sorte de journée portes ouvertes dans les clubs et les associations. Il suffit d'appeler l'association de chasse qui vous intéresse et de vous inscrire. But de l'opération ? Casser les clichés. Et ils sont nombreux confirme Sandrine Gueneau, directrice à la fédération des chasseurs de la Loire.

On a besoin d’expliquer ce que font concrètement les chasseurs

"Les chasseurs tirent sur tout ce qui bouge, ils sont dangereux, la chasse c’est démodée, etc. Des idées reçues il y en a un tas et on a besoin de les casser, explique la directrice. Les chasseurs vont donc vous expliquer qu’ils n’ont pas toujours droit de tirer certaines espèces et pourquoi, ils vous diront à quoi servent les panneaux, pourquoi ils sont en orange dans les sous-bois. On veut que les gens comprennent l’intérêt de notre pratique"

Non, n’importe qui ne peut pas partir en forêt avec un fusil

En fait, évidemment, c'est plus compliqué que ça que le bon et le mauvais chausseur. Disons qu'un bon chasseur, c'est d'abord celui qui a son permis de chasse ! Car il est obligatoire. C'est un examen qu'on paye et qu'on passe. Dans la Loire par exemple le taux de réussite est de 79%. On ne le donne donc pas à tout le monde. Autre gros cliché entendu souvent : la chasse c'est un truc de vieux ? C’est faux. L'an dernier, dans le département encore, plus de la moitié des 280 chasseurs qui ont eu leur permis avait moins de 18 ans.

→ Toute la réglementation sur le site de la fédération de la chasse du 42, ici.

Les chasseurs sont des bons-vivants, ils ont toujours un coup dans le nez ? Alors là, bons vivants c'est vrai, la plupart des journées de battues sont quand même l'occasion d'un bon repas à la cabane mais ces dernières années, l'alcool n'a jamais expliqué les quelques accidents. Des accidents d'ailleurs entre chasseurs dans 90% des cas. Vous pouvez donc aller randonner tranquilles cet après-midi.

