Quotas de pêche : la baisse de 36% pour la sole met en danger les pêcheurs vendéens

Après plusieurs jours de négociations, un compromis a été trouvé au niveau européen, ce mardi matin, sur les quotas de pêche pour 2022. Il s'agit de déterminer quelle quantité de poisson les pêcheurs auront le droit de de pêcher, pour chaque espèce.

Mise en péril de toute la filière pêche en Vendée

Si les pêcheurs de civelle ont obtenu un sursis, si les quotas pour le lieu jaune et le merlu restent à un niveau jugé satisfaisant, en revanche, la décision prise pour la sole inquiète toute la filière mais aussi les élus en Vendée. Pour le poisson plat, les quotas sont en baisse de 36% pour l'an prochain. "Cette diminution met en péril l’équilibre économique et social de nos ports et de toute la filière", écrivent, dans un communiqué commun, des élus des Sables-d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Noirmoutier et de l'île d'Yeu.

La sole, 50% du chiffre d'affaire à Noirmoutier

La sole représente en effet 25% du chiffre d'affaire des criées vendéennes et même 50% de celle de Noirmoutier.