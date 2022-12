Quotas de pêche : Saint-Gilles-Croix-de-Vie craint pour la civelle

Les pêcheurs de civelles à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée s'inquètent. Dimanche débutent les discussions annuelles sur les quotas de pêche au niveau européen et la commission européenne envisage d'interdire la pêche à la civelle durant au moins 3 mois, le temps que cet alevin (petite anguille) monte vers les rivières et grandisse. L'argument est de préserver la ressource.

La civelle n'est aujourd'hui plus très consommée en France mais exportée vivante vers des élevages d'anguilles. Rien qu'à Saint-Gilles-Croix de Vie 17 bateaux seraient concernés. Plusieurs élus seront présents physiquement aux négociations à Bruxelles pour mettre la pression, comme le député Renaissance du littoral vendéen Stéphane Buchou ou le maire LR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie François Blanchet (tous deux ont écrit au ministre de la mer pour l'alerter).

"La civelle, on la pêche, on la laisse vivante et elle repeuple" Frédéric Charrier

"Quand on dit on pêche la civelle, on pêche une partie pour la consommation, mais une grosse partie pour le repeuplement- explique Frédéric Charrier président du syndicat des marins pêcheurs de Saint- Gilles-Croix-de-Vie- Et ce repeuplement est fondamental pour la survie de la civelle. On la remet dans des endroits que naturellement, la civelle ne peut pas remonter parce-qu'on a des barrages. C'est à dire que la civelle, on la pêche, on la laisse vivante et elle repeuple".

Frédéric Charrier président du syndicat des marins pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est tous les ans la roulette russe" François Blanchet

"Le tiers des civelles pêchées en Europe est pêché en Pays de la Loire et les Pays de la Loire, c'est la moitié du quota français de civelles - ajoute le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie François Blanchet. "Les marins pêcheurs ont beaucoup travaillé sur la protection de la ressource. Ils remettent chaque année 1,5 tonne de civelles dans les départements limitrophes (...) On leur a fait faire beaucoup d'efforts qu'ils ont accepté. Et là, forcément, c'est le couperet" ajoute l'élu qui critique les études de l'Ifremer trop anciennes, la ressource est là dit-il.

La pêche au chinchard et au thon rouge sera aussi au centre des discussions à Bruxelles.

Civelles pêchées ici en Vilaine © Maxppp - CREUX THIERRY

