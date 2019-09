Quotas pour la chasse traditionnelle aux oiseaux : la LPO dénonce des "pratiques moyenâgeuses"

France

Alors que la chasse ouvre progressivement en France jusqu'à la fin du mois de septembre, onze arrêtés ministériels ont été publiés cette semaine pour fixer les quotas de la chasse traditionnelles. En tout, 155 000 oiseaux sauvages pourront être capturés dans une dizaine de départements et la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, dénonce une atteinte à la biodiversité.

Dans un communiqué, la LPO pointe des "pratiques moyenâgeuses, non sélectives et cruelles envers la faune sauvage". La chasse traditionnelle se pratique sans arme mais avec des pièges, comme des bâtons de glu fixés en haut des arbres ou des filets. "Évidemment, n'importe quel oiseau va se poser sur ces pièges", assure sur France Info le président de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg.

"On constate sur le terrain que les plumes sont arrachées pour libérer les oiseaux et par conséquent des espèces protégées sont prises. Dans les Ardennes, ce sont des lacets qui étranglent les oiseaux, ailleurs, ce sont des pierres qui leur tombent dessus, ou encore des cages en grillage. On est au 21e siècle ! Il faut arrêter avec tout cela. On n'est plus à une époque où on a besoin de capturer des oiseaux pour arriver à survivre", poursuit-il. La LPO a porté plainte devant la Commission européenne en janvier dernier contre la chasse à la glu.

"Ces chasses traditionnelles ne pèsent rien à côté du nombre d'oiseaux sur le territoire", rétorque le conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, Thierry Coste, alors que la LPO pointe une baisse de 30% des populations d'alouettes des champs sur les 15 dernières années. "La chasse aujourd'hui est très bien réglementée. On travaille beaucoup avec des scientifiques et avec des associations de protection de la nature", assure-t-il.

De son côté, le ministère assure que les quotas "avaient été significativement diminués l'année dernière" et que les contrôles vont être renforcés sur les sites de captures, notamment pour s'assurer de la bonne utilisation des pièges.