Alerte bactérie sur des coquillages de la Baie d'Authie

Ne touchez plus aux coquillages fouisseurs dans la Baie d'Authie ! Le ramassage est provisoirement déconseillé à cause d'une possible bactérie.

Alerte bactérie sur les coquillages fouisseurs de la Baie d'Authie entre la Somme et le Pas-de-Calais ! Le centre IFREMER (l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer de Boulogne-sur-Mer) lance ce vendredi une alerte de niveau 1, interdiction confirmée par la préfecture de la Somme. Les coquillages du secteur seraient possiblement contaminés par une bactérie encore inconnue.

Un nouveau prélèvement bientôt effectué

Conséquence, le ramassage des coquillages fouisseurs est déconseillé : il s'agit des coques, des tellines ou des couteaux. Les plages de Berck-sur-Mer, Fort-Mahon et Quend sont notamment concernés.

"Un nouveau prélèvement sera réalisé le plus rapidement possible" indique le centre IFREMER, afin de confirmer ou non la contamination de la bactérie et son origine. La préfecture de la Somme rappelle de son côté que la pêche à pied des coques est toujours fermée en ce moment sur le littoral du département.