Rapport sur le mal-être des agriculteurs : "l'isolement, la transmission et l'agri-bashing" sont en cause

1 agriculteur se suicide chaque jour en France, la statistique glaçante vient d'une étude réalisée en 2015 par la Mutualité Sociale Agricole. Depuis, il n'y a pas de nouveau bilan explique Olivier Damaisin sur France Bleu Périgord. Le député du Lot-et-Garonne demande la tenue de statistiques annuelles pour mieux étudier le phénomène.

De moins en moins d'agriculteurs en France

Selon l'auteur du rapport sur la souffrance des agriculteurs plusieurs phénomènes expliquent ce mal-être : il y a bien-sûr l'endettement et la variation des cours des prix d'achat mais aussi un très grand isolement. Les agriculteurs n'ont plus de voisins avec qui échanger sur leurs pratiques. Olivier Damaisin estime que le nombre d'exploitations agricoles est passé de 1 million 500.000 dans les années 80 à 400.000 aujourd'hui.

Des incompréhensions entre les générations

A cette solitude s'ajoute également, explique Olivier Damaisin, "un problème entre les générations, le grand-père a réussi et qui a bien développé la ferme, le père a stabilité et le fils n'arrive plus, il y a beaucoup de pression des anciens et des frères et sœurs parfois". Enfin, le troisième facteur qui explique cette souffrance c'est l'agri-bashing" affirme le député du Lot-et-Garonne. "J'ai des agriculteurs qui ont peur d'aller moissonner [...], ils ont peur quand ils vont traiter, quand ils vont faire de l'irrigation car en fin de compte il y a des gens qui ne connaissent rien du tout à l'agriculture mais qui vont aller leur apprendre leur métier".

Le vétérinaire, le maire ou le banquier pourrait devenir référent

Le député LREM préconise la mise en place d'un référent par département, "que ce soit les élus, les vétérinaires, les banquiers" pour tirer la sonnette d'alarme. C'est l'une des 29 recommandations présentées ce mercredi 2 décembre à 15 heures au ministre de l'Agriculture.

En Dordogne et en Lot-et-Garonne, la MSA estime avoir enregistré 60 signalements en 2019.