Rare et imposante, la vache de race Rouge des Prés est à l'honneur à Château-Gontier-sur-Mayenne

Près de 180 bovins pâturent jusqu'à dimanche à l'espace Saint-Fiacre de Château-Gontier-sur-Mayenne, lieu d'accueil du Concours National Rouge des Prés ! L'évènement n'avait plus eu lieu dans la ville du sud du département, depuis 2005.

La Rouge des Prés est une vache allaitante de très grand gabarit (470 kgs en moyenne à l'abattage), tachetée de noires, de gris et de rouge. Une race qui est née pas loin de chez nous, en Maine-et-Loire, au début du 19e siècle. Ce concours national est très important car la Rouge des Prés se fait de plus en plus rare, malgré bon nombre d'avantages.

