Le village de Rasteau vient de se doter d'un nouvel outil de promotion : un sentier viticole et panoramique. Un parcours de 4 kilomètres au milieu des vignes en forme d'invitation à la découverte d'un terroir d'exception.

Vaucluse, France

C'est un sentier à découvrir au plus vite. Le sentier viticole et panoramique de Rasteau a été inauguré sous un beau soleil printanier, un très bon présage pour ce parcours d'environ 4 kilomètres dessiné au milieu de ce terroir d'exception.

Un sentier pour découvrir et s'informer

Un sentier entièrement balisé et aménagé : table d'orientation, aire de pique-nique sans oublier une douzaine de panneaux thématiques sur l'histoire de l'Appellation Rasteau, sur la taille de la vigne, sur la flore locale, sur le terroir etc.

Un outil de promotion grandeur nature

Le départ et l'arrivée s'effectuent depuis le centre du village. Ce sentier viticole répond à une véritable attente des nombreux touristes qui visitent Rasteau chaque année (11.000 visiteurs l'an dernier) et il offre aux vignerons locaux une vitrine panoramique et unique.

Un groupe de promeneurs très attentifs aux explications du vigneron Didier Charavin © Radio France - Daniel Morin

Des panneaux informatifs balisent l'ensemble du sentier © Radio France - Daniel Morin

Renseignements pratiques : Rasteau Bienvenue, 4 rue des Ecoles à Rasteau. Tél 04.90.46.18.73