Châlons-en-Champagne, France

Le syndicat agricole FDSEA a remis mardi un chèque de 7000 euros -le fruit d'une récolte d'orge et de betteraves- à l'association Réagir dans la Marne. Une aide financière pour le fonctionnement de cette association qui se bat pour aider les agriculteurs en très grandes difficultés. Des exploitants confrontés à des problèmes administratifs, à la spirale du surendettement, ou encore à des soucis de santé, et qui cumulent le tout parfois. Pas de profil type : éleveurs laitiers, céréaliers ou viticulteurs frappent à la porte de Réagir.

On va pas aller voir les voisins, on va pas aller voir les amis, on a un peu de honte -- Bruno, viticulteur

Comme Bruno, agriculteur de 57 ans, submergé par les dettes après des erreurs dans les déclarations et des problèmes de comptabilité. "On vous ponctionne tout... ils font pas de cadeaux. Depuis le mois de novembre, quand on vous laisse sans chéquier, sans carte bleue, sans rien, j'ai envie de dire... on vous écrase!", explique ce viticulteur, qui a poussé la porte de l'association à Châlons en septembre dernier. "On a honte c'est pas facile, il y a eu de la négligence il aurait fallu réagir avant, mais on pense toujours que ça va aller mieux...". L'isolement, la honte, voilà ce que ressent la plupart des agriculteurs qui poussent la porte de l'association Réagir.

Ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils sont démunis -- Annie Lemery, conseillère Réagir

_"Ils sont presque désorientés_, pas au sens médical du terme mais dans le sens : par quoi je commence aujourd'hui ? ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils sont démunis", souligne Annie Lemery, l'une des 3 accompagnatrices de l'association Réagir. "Faut qu'on aie aussi notre sens de l'observation suffisamment aiguisé pour alerter d'autres membres de notre réseau, comme les travailleurs sociaux de la MSA ou inviter l'agriculteur à consulter un médecin...".

Car l'angoisse est bel et bien d'arriver trop tard, et l'objectif est d'éviter l'acte irréparable, le suicide. Pour chaque dossier, l'association Réagir travaille ainsi avec l'administration fiscale, la Mutualité sociale agricole (MSA), mais aussi la justice pour trouver des solutions.

D'après les chiffres de l'année 2017, 94 dossiers -soit 94 agriculteurs- sont traités dans la Marne par l'association tout au long de l'année. Le travail d'accompagnement de l'association Réagir pour chaque dossier dure 3 ans, mais peut même être renouvelable.