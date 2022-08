Réchauffement climatique : à Strasbourg la ville encourage les bonnes pratiques dans les jardins familiaux

La ville de Strasbourg vient de créer son premier jardin "a-venir". Un jardin témoin pour montrer aux locataires de jardins familiaux qu'il existe des bonnes pratiques en terme de protection de la biodiversité. Et pour rendre les parcelles plus résilientes face au changement climatique

La ville de Strasbourg vient d'ouvrir son tout premier jardin "a-venir". Une sorte de jardin familial témoin pour montrer aux riverains qu'il est possible de jardiner autrement pour rendre les parcelles plus nourricières et résilientes face au changement climatique.

Il faut dire que Strasbourg est la championne toute catégorie en France des jardins familiaux. Elle en compte quasiment 5.000.

A terme la ville de Strasbourg devrait créer trois jardins témoins "A-venir". Le tout premier d'entre eux, vient d'ailleurs d'être installé à La Robertsau dans les jardins de l'Ameisenkoepfel.

Il y a quelques mois la parcelle de 80 mètres carrés était encore un parking. Aujourd'hui il y a des choux, des tomates, des courgettes. Mais le voisin d'à côté, Jacques, a un peu tiqué lorsqu'il a vu ce jardin. "Je suis de la vieille France, je vais avoir 76 ans, nos parents verraient cela, il seraient malades. Ils ne voulaient pas autant d'herbe. Je comprends tout à fait les jeunes, il faut aller vers cela. Mais nous n'avons pas cette formation" plaide le jardinier amateur.

Dans le jardin "à venir" à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Il faut dire que le jardin est un peu particulier. Avec un "restaurant à insecte" composé de plantes peu gourmandes en eau installées sur un sol de graviers et de cailloux. Les allées ne sont pas désherbées, seulement tondues. Un espace prairial permet de cultiver des plantes comme la moutarde qui serviront également ensuite à pailler le sol et à l'enrichir. Il y a aussi une mare censée abriter des espèces mangeuses de moustique. Hervé Polesi adjoint au maire de Strasbourg en charge des jardins partagés veut donner l'exemple.

"L'objectif est de montrer que l'on peut faire autrement. On est sur un jardin peu gourmand en eau, pour s'adapter au changement climatique. Le jardin peut aussi se passer totalement d'apport en produits phytosanitaires. On est sur de nouvelles pratiques qui marchent, mais qui attirent la curiosité, et c'est le but, de solliciter le désir" explique-t-il.

Les locataires de jardins familiaux à Strasbourg sont déjà obligés de consacrer 2/3 de leurs surface aux cultures potagères ou florale. La mairie veut aller encore plus loin tout en protégeant l'environnement.