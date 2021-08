Réchauffement climatique : des éleveurs de Lubersac testent le miscanthus pour remplacer la paille de blé

Les agriculteurs sont de plus en plus confrontés au dérèglement climatique. Beaucoup recherchent des solutions pour y faire face. C'est ainsi que deux éleveurs de Lubersac en Corrèze se sont lancés dans la culture du miscanthus pour compenser la baisse des rendements en paille.

Le rapport du GIEC publié ce lundi lance l'alerte une nouvelle fois. Le dérèglement climatique accélère et s'intensifie. Les phénomènes météorologiques extrêmes vont encore se multiplier. Auxquels il va falloir faire face. En agriculture notamment la hausse des températures pose déjà problèmes. Alors les agriculteurs cherchent des solutions. Illustration en Corrèze où Julien Colombeau et Christian Pouget, éleveurs en GAEC à Lubersac, se sont lancés en 2019, en lien avec l'entreprise Agri-Centre Dumas basée à Espartignac, dans la culture du miscanthus pour remplacer la paille de blé dont les rendements sont de plus en plus aléatoires.

De la paille pour 18 000 volailles

Cette graminée a plus d'un atout pour séduire. Une fois plantée elle vit et produit de nombreuses années. Elle ne demande aucun traitement phytosanitaire. "Elle a un pouvoir d'absorption trois fois supérieur à celui de la paille classique" a constaté Julien Colombeau. Les deux agriculteurs corréziens l'utilisent pour la litière de leurs quatre bâtiments dans lesquels ils élèvent près de 18 000 volailles. Et surtout le miscanthus résiste à tout ou presque. "C'est une plante qui s'adapte à des contextes climatiques complexes, explique Clément Émery, ingénieur d'Agri-Centre Dumas. Que ce soit à des excès d'eau ou à des températures une peu caniculaires".

Des rendements énormes

"La première année d'implantation on a eu deux sécheresses et elle n'a vraiment pas bougé" souligne Julien Colombeau. Et mieux même malgré les mauvaises conditions climatiques que ce miscanthus corrézien a connues depuis son implantation son rendement a été exceptionnel. Car c'est l'autre atout majeur de la graminée : grâce à ses 3 mètres de hauteur et plus elle a un rendement en paille spectaculaire, bien supérieur à celui du blé. Il peut donner 15 tonnes à l'hectare. "On passe chaque année 35 tonnes de paille. Il nous aurait fallu une dizaine d'hectares de céréales pour avoir ce rendement-là. Alors que là on y arrive avec 2 hectares et demi." Un succès qui encourage déjà les éleveurs de Lubersac à en planter plus. Le miscanthus est aussi une bonne alternative au bois et au fioul pour le chauffage.