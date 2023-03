Réchauffement climatique : "nous allons nous adapter", assure un viticulteur girondin

Rendu ce lundi, le rapport du Giec , le groupe des experts du climat de l'ONU, pose de très nombreuses questions d'adaptation au réchauffement climatique. En effet, il imagine une hausse des températures de 1,8 à 4 degrés d’ici 2100 et anticipe le fait que chaque degré gagné entraîne un déplacement des cultures de 160 km vers le Nord. Alors, faut-il continuer de faire du vin en Gironde sous un climat que connaît actuellement le Sud de l'Espagne ? "On s'adaptera", explique sur France Bleu Gironde ce mardi Philippe Bardet, viticulteur à Saint-Émilion et pionnier de l'agroécologie.

ⓘ Publicité

Il participe ce mardi à une conférence intitulée "Le vignoble face au changement climatique" à 19 heures à la cité du Vin de Bordeaux. L'adaptation sera pour lui naturelle, car, explique-t-il, la vigne est déjà "très contrainte". "C'est la cuture où l'intervention de l'homme est la plus importante : dans la nature, c'est une liane qui produit trois raisins à 30 mètres de haut", rappelle-t-il. Il appelle donc à "comprendre le terroir" et "nous adapter au changement", même si celui-ci est "beaucoup plus rapide que ce qu'ont connu mon père et mon grand-père", constate-t-il.

Partisan de la diversification des cultures, parce que "c'est très résilient d'avoir plusieurs productions", Philippe Bardet a d'ailleurs été l'un des pionniers de l'agroécologie en Gironde. Dès 1983, il a laissé pousser l'herbe entre ses rangs de vigne. À l'époque, il ne le faisait pas pour lutter contre le réchauffement climatique, mais pour que les insectes carnivores le débarrassent des insectes herbivores. Et puis, avec l'herbe, "on s'est aperçus qu'on gérait la température. On est très efficaces pour éviter la canicule", explique-t-il. Et il conseille aujourd'hui à tout le monde d'en faire de même : "c'est LA solution", assure-t-il.

Revoir l'interview de Philippe Bardet

loading