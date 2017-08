On recherche des centaines de bras pour les vendanges en vallée du Rhône

Pôle Emploi recherche des centaines de vendangeurs, aux postes de coupeurs et de porteurs, pour des contrats de trois semaines début septembre dans les Côtes-du-Rhône.

Comme chaque année, l'agence Pôle Emploi d'Orange propose des centaines d'offres de vendangeurs pour son bassin d'emploi dans les Côtes-du-Rhône.

Il s'agit de contrats de trois semaines, payés au SMIC, à pourvoir début septembre. Des postes de coupeurs et de porteurs, dans un secteur qui reste attaché au ramassage manuel du raisin.

Reportage de Jean-Michel Le Ray Copier

Pôle Emploi recherche des personnes en bonne condition physique : "Jusqu'à 60 ans sans problème et même des retraités", précise Vincent Larcher, conseiller Pôle Emploi. Les dossiers se constituent sur internet, les entretiens auront lieu les 21 et 29 août à Châteauneuf-du-Pape.

"C'est assez agréable d'être dehors. Même si c'est un travail assez difficile, on est des équipes soudées ! - Arianna, vendangeuse depuis sept ans

Trois cents contrats sont à pourvoir, une centaine a déjà trouvé preneur. Il y a quelques années, il y avait deux fois plus d'offres. "Il y a de plus en plus de machines à vendanger", explique Vincent Larcher.

"On leur demande de ramasser ce qu'on a envie de manger. Si on n'a pas envie, on jette par terre" - Georges Perrault , viticulteur à Rasteau

Les permanences de Pôle Emploi auront lieu les mardis après-midi à la maison des vignerons de Châteauneuf-du-Pape, les 21 et 29 août de 13h30 a 16h30. Le dossier est à remplir aussi sur internet.