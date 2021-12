On recherche des tailleurs de vigne en Charente

Dans le vignoble charentais, c'est le début de l'hiver, et la saison de la taille des vignes vient de commencer cette semaine. Les viticulteurs charentais et charentais-maritimes ont bien du mal à recruter des tailleurs. On cherche une vingtaine de spécialistes formés.

La saison de la taille des vignes a commencé cette semaine dans le vignoble charentais. Les viticulteurs de Charente et de Charente-Maritime ont bien du mal à recruter des tailleurs. En Charente, un groupement d'employeurs "AGEM 16" (AGEM pour AGriculture EMploi), qui dépend de la MSA, compte aujourd'hui 265 adhérents (à peu près autant en Charente-Maritime). C'est AGEM 16 qui recrute les salariés de la viticulture : ils sont aujourd'hui entre 400 et 450. Mais la taille de la vigne, pour faire repartir les pieds de vigne après la chute des feuilles, demande à elle seule 160 salariés. Il en manque aujourd'hui une vingtaine.

des salariés viticoles polyvalents

La taille des vignes demande un certain savoir-faire. La formation est courte (quatre ou cinq jours), mais elle demande beaucoup d'expérience, pendant plusieurs années. Les recrues idéales sont peu nombreuses, et cette année c'est pire que d'habitude. Et si la taille de la vigne n'est pas faite à temps, c'est toute la récolte 2022 qui est compromise. Les salariés viticoles sont appelés à être encore plus polyvalents : après la taille de la vigne, c'est le tirage des bois, puis le relevage, la vendange, le vieillissement, la distillation. De quoi occuper un salarié toute une année, ou presque.

