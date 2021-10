Récolte amoindrie en raison du gel dans le seul vignoble de Normandie

Les vendanges ont démarré cette semaine à Grisy (Calvados) aux Arpents du Soleil, le seul vignoble normand. Mais elles seront écourtées, le gel ayant détruit les deux tiers de la production. Malgré tout, on a le sourire : les premiers raisins cueillis sont de qualité et promettent de bons crus.

Les vignes ne passent pas inaperçues dans une campagne où l'on a plus l'habitude de voir des vaches brouter sous les pommiers. Aux Arpents du Soleil à Grisy, près de Saint-Pierre-sur-Dives dans le Calvados - petit domaine de 6 hectares 60 - des conditions particulières font pousser le raisin. Un micro climat qui fait qu'il pleut ici moins qu'ailleurs en Normandie et un terroir proche de celui de la Côte de Nuits en Bourgogne ! Les vendanges ont lieu cette semaine. Et comme dans les autres régions viticoles de France, on scrute la récolte avec inquiétude après l'épisode de gel qui a durement touché les vignes en avril.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pourtant au milieu de ses vignes d'un magnifique jaune or cette année, Gérard Samson a le sourire. Cet ancien notaire, reconverti dans la vigne dans les années 90, a eu bien des sueurs froides cette année. "L'épisode de gel en avril, les fleurs qui ont ensuite avorté à l'époque où elles auraient dû fructifier, et le mildiou, dont nous sommes d'ordinaire épargnés, énumère-t-il. A un moment, je me suis même demandé si je n'allais pas tout arrêter et attendre l'année prochaine !"

La production risque d'être divisée par trois

Mais la nature fait bien les choses, et grâce aux conditions particulières qui règnent sur la parcelle, le raisin a pu mûrir tardivement. La récolte, même si elle risque d'être divisée par trois, n'est donc pas si mauvaise que cela au niveau de la qualité constate Eloïse, élève sommelière à l'ICEP à Caen et qui fait les vendanges. "Il y a des grappes pourries, mais si elles ne sont pas vinaigrées, c'est de la pourriture noble, donc on les cueille, elles donneront plus de sucre, et donc plus d'arôme au vin".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Classiquement les Arpents du Soleil produisent 40 000 bouteilles. Il y en aura évidemment moins pour cette cuvée 2021. Mais Gérard Samson l'assure, elles ne seront pas plus chères. "Grâce à la gestion des stocks, promet-il, on lissera les prix". Les Arpents du Soleil ont repris vie en 1995 sous l'impulsion de Gérard Samson. La parcelle est officiellement le seul vignoble professionnel et en production de la région. Y sont produits trois vins blancs, un vin rouge et un vin liquoreux issu de la technique des vins de paille.