Récolte : dans la Loire, c'est le temps des cerises

Les variétés les plus précoces ont déjà été récoltées, mais la grande partie de la production sera ramassée dans le courant de la semaine prochaine. Il faut donc encore patienter pour savoir si ce sera une bonne année, mais le contexte est de toute façon plutôt morose.

À quelques jours de la récolte, Philippe Bonjour nous a ouvert son exploitation sur la commune de Cellieu. Véritable capitale de la cerise dans la Loire avec des dizaines d'exploitants c'est un pays de grands connaisseurs au cœur de la deuxième région la plus productrice de France. Cette année, Philippe espère récolter une trentaine de tonnes : "ce serait une bonne saison, mais ça s'annonce assez inégal sur les parcelles".

Avec 10 hectares à récolter, Philippe fait appel chaque année à une dizaine de saisonniers : "c'est un travail qui peut parfois être difficile mais c'est beau de récolter des cerises". Le travail préparatoire est maintenant terminé. Il n'a pas été de tout repos : "on a des terrains très escarpés en escalier, très vallonnés, très difficiles à travailler".

Un contexte toujours morose

Installé depuis près de 30 ans Philippe Bonjours n'est pas du genre alarmiste, mais sa confiance en l'avenir est limitée : "_il y a de moins en moins de jeunes qui veulent reprendre et comme ça devient de plus en plus difficile on ne pousse pas vraiment nos jeunes non plu_s". Philippe sait déjà que ses enfants ne reprendront pas son exploitation.

Les variétés les plus précoces ont déjà été récoltés © Radio France - Kevin Boderau

Une situation qui s'est dégradée notamment depuis l'an dernier avec l'interdiction en France du diméthoate, le seul insecticide qui, selon beaucoup de producteurs, venait à bout des drosophiles, des petites mouches qui peuvent ruiner des cultures entières. Philippe Bonjour n'est pas du tout convaincu par les produits alternatifs qui lui sont proposés : "il y a un produit autorisé en agriculture biologique qui apparemment serait encore plus dangereux pour la faune auxiliaire"

Et puis surtout les producteurs en ont assez d'être stigmatisés comme des pollueurs ou des empoisonneurs. Ils ont la sensation que les consommateurs font beaucoup d'amalgame. Philippe Bonjour, lui, invite donc les amateurs de cerises à venir goûter ses produits et en parler. Il se trouve tous les mardis et les dimanches sur le marché Carnot de Saint-Étienne.